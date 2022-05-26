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快訊／大雷雨炸1縣市　防淹水

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲大雷雨炸台南市。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

上班注意！中央氣象局今天（26日）7時19分對台南市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至上午8時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊、溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。

示警區域：

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麻豆區、下營區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

氣象局今晨對18縣市發布豪大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

豪雨特報：基隆市、新北市、桃園市

大雨特報：台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣

氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面仍在台灣上空，且今西南風稍增強，全台有雨，清晨有短暫空檔，中南部降雨可能會比周三更多，且越晚越明顯；鋒面影響持續到周五，白天降雨仍很明顯，偏下半天開始慢慢緩和。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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