他揪「米其林二星7500元日料」但要請他　真相竟顛覆網紅三觀

▲網美爆料，有奇男子揪團吃米其林二星日本料理，結果竟要在場所有人個別幫他出7500元的餐費，引發美食圈討論。示意圖非本文事發地點。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者葉國吏／綜合報導

台北東區某米其林二星日式餐廳，最近遭網紅爆料指出，有男子專門揪團前往用餐，但必須幫揪團男子出7500元的餐費。網美直到結帳時看到店家開的發票才發現，原來餐廳對每位客人都收取多一倍的餐費。這件事情馬上引發美食圈討論，店家也緊急止血，取消該男子全部訂位。

美食部落客「愛吃鬼芸芸」在粉絲專頁發文「這兩天美食圈最夯的八卦小道消息.....整個討論炸鍋了吼！」。根據了解，一位網美發文爆料指出，台北某米其林二星日式餐廳，因採會員制所以被稱作是最難訂位的日本料理店。

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美食圈有位奇男子，專門揪團前往這家餐廳用餐，但前提是必須幫他付「一人7500元＋10%」的餐錢。但由於該家餐廳採會員制，所以被揪的人通常都會答應。不過一位網美在結帳後看到店家打的發票發現不對勁。

▲另一位部落客也發文討論這件事情。（圖／翻攝臉書）

這位網美在發票上看到金額是16000多元，一問之下才知道原來是現場每一位客人都必須要請「主揪人」，也就是每一位客人都必須要出兩份的餐費，讓網美直呼這件事情顛覆她的三觀。

▲有網友爆料當天狀況。

事情經網美發文後立即引起美食圈討論，該店家的Google評論也被一星洗版，另一位美食部落客「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」則在粉絲專頁發文透露，該店家已經緊急取消爭議主揪男的全部訂位。不過另有網友在底下爆料「當天14人，有一半人付雙倍錢，一半人沒付，等於主揪讓付雙倍的請其他7人吃飯。意思說，餐廳總共還是收了14人的餐費。」