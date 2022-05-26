德州槍手祖母「臉部中彈」奇蹟倖存！　2師肉身護學生命喪槍下

▲左起德州槍手拉莫斯、肉身護學生的教師邁瑞爾絲和賈西雅。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

德州18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）槍殺了19名小學學童和2名教師，他闖入校園犯案前先在家中拿AR-15步槍朝祖母的臉部開槍，之後驅車前往羅伯（Robb）小學。祖母中彈後奇蹟倖存後，趕緊打電話報警；教師邁瑞爾絲（Eva Mireles）和賈西雅（Irma Garcia）則是在槍手開槍時，以肉身保護班上學童，因此在槍口下喪命。

綜合外電報導，和祖母同住拉莫斯在行兇前曾傳訊息給密友，也在臉書和Instagram預告犯案，表示他會槍殺祖母並到小學犯案。拉莫斯的祖母在24日上午遭拉莫斯朝臉部開槍，但並未一槍斃命，倖存的她立刻想辦法打電話報警。

▲19名學童的死亡，讓無數家庭心碎。（圖／路透）

拉莫斯驅車飆往羅伯小學，並在校園附近撞毀車輛，徒步跑向校園。德州當局指出，一名校警曾在校園建築外接近拉莫斯，但雙方未發生駁火，不過詳細情況當局並未說明。拉莫斯接著從後門進入，找到一間4年級班級後拿起AR-15步槍掃射。

賈西雅和邁瑞爾絲的教室遭到拉莫斯闖入，拉莫斯擋住門口，朝教室內的孩童們瘋狂開槍，當時46歲的賈西雅盡可能地抱住小孩們，以肉身保護大家。邁瑞爾絲則是衝到槍手面前，把自己擋在拉莫斯和小孩之間。

▲親屬接獲學校通知後紛紛趕到校園。（圖／路透）

10歲女學童的家屬轉述當時情況，下課結束時同學們正要走回教室，卻聽見隔壁有男人大聲咒罵的聲音，隨後就是一陣槍聲，老師立刻把孩子們趕進教室，要大家關燈關空調然後趕快趴下，並拿紙張蓋住窗戶。直到班級疏散時，小女孩朝隔壁教室看了一眼，「到處都是血」。

美國海關及邊境保衛局一名匿名官員告訴路透社，警方獲報後立刻趕往現場，邊境巡警戰術小組也進到校園內與拉莫斯發生槍戰，其中一名幹員腿部中彈，頭部則遭到流彈所傷。拉莫斯在槍戰中被執法人員擊斃。