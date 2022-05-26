布林肯今說明中國政策　美國務院：談未來10年如何和中競爭

▲美國國務卿布林肯的中國政策演說備受關注。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（26日）將在喬治華盛頓大學（George Washington University），發表對中國政策演說，詳細說明拜登政府會如何與中國發展關係。國務院發言人普萊斯（Ned Price）前一天表示，未來10年對美中競爭具有決定性。

根據國務院聲明，布林肯將會在美東時間26日上午10點，於喬治華盛頓大學發表對中政策演說，將由亞洲協會（Asia Society）主持該項活動。普萊斯25日表示，美中未來10年的作為可能將形塑國際格局的雙邊關係，因此未來10年各項領域都將是美中競爭的決定性10年，布林肯的中國政策演說將說明美國如何達到目標。

拜登此前剛結束亞洲行，並在日本接受訪問時表示，若中國企圖侵略台灣的話，美國將有意軍事介入保衛台灣，不過拜登也強調美國的「一中政策」與對台海戰略模糊沒有改變。布林肯的對中政策演說因此更受關注。

拜登政府與亞洲盟邦都強調，俄羅斯入侵烏克蘭是低估了國際秩序的基礎，任何在亞洲或世界其他地區企圖以武力改變現狀，都是不可接受的。「美國總是在盡其所能地預防世界往最壞的情況走」，戰略暨國際研究中心（（Center for Strategic and International Studies）「中國實力」項目資深研究員福奈歐（Matthew Funaiole）預期，布林肯將會謹慎地斟酌重申「一中政策」的用字遣詞。

福奈歐表示，美國長期以來秉持台灣前途由台灣人民在和平情況下做出選擇的立場，俄羅斯入侵烏克蘭讓美國對台政策再次成為討論重點。

值得注意的是，美國遵循的「一中政策」與中國當局所謂的「一個中國原則」並不同，最大差異在於美國的一中政策遵循當年中美聯合三公報、六項保證與台灣關係法，僅承認中華人民共和國為中國唯一合法政權，台灣未來必須和平解決，而且應由台灣人民決定；中國的「一個中國原則」則是指台灣是中國的一部分，然而美國僅表示「認識到」（acknowledge）中華人民共和國的立場，但沒有「承認」（recognize）。