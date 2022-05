德州槍擊21死慘案　參議員「下跪請命」：一起立法減少悲劇發生

▲民主黨籍的參議員墨菲(Chris Murphy)在德州槍擊案後,在參議院下跪請命。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

美國德州一所小學24日發生21人死亡的校園槍擊事件,再度引發全美對於槍枝管制的討論。民主黨籍的參議員墨菲(Chris Murphy)就在參議院下跪請命,希望所有的同僚一起照到前進的道路,立法減少這類的悲劇發生。

根據ABC新聞報導,康乃狄克州參議員墨菲在議會發言表示, 一年中發生的大規模槍擊事件比天數還多,我們的孩子生活在恐懼中。每次他們踏入教室時,他們都認為自己會成為下一個,我們在做什麼?

墨菲強調,你為什麼要花這麼多時間競選美國參議院?你為什麼要經歷所有的麻煩才能得到這份工作,把自己置於權威的位置?隨著屠殺的增加,當我們的孩子為自己的生命逃跑時,我們什麼都不做。

墨菲說,除了美利堅合眾國,其他任何地方都不會發生這種情況。這是一個選擇。讓它繼續下去是我們的選擇。

墨菲呼籲,「我來到這層樓是為了乞求,真的是跪下來乞求我的同事,一起在這裡前進的道路,與我們一起尋找方法,通過法律來降低這種可能性,我理解我的共和黨同事不會同意我可能支持的一切,但我們可以找到一個共同點。」

Listen, I'm full of sadness and fury right now. That's what you're seeing here.



But I'm also determined. And pragmatic. If there is a single of my GOP colleagues who is moved to action by what happened today, I am ready to work with you. I am ready to compromise. To save lives. https://t.co/vFnFaNHiPA