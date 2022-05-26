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快篩陽=確診上路！醫「不擔心偽陽性」曝1情況棘手：這才是真黑數

▲▼快篩陽性示意圖。（圖／網友提供）

▲26日快篩陽性視為確診正式上路示。（示意圖／網友提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，「快篩陽視同PCR陽」的新規定26日正式上路，許多專家認為會有「偽陽性」的問題，用藥會承擔一定的風險。對此，北市聯醫醫師姜冠宇表示，「不大理解指揮中心列的缺點為何都是偽陽性，在臨床來看有症狀的偽陰性比較棘手」。

指揮官陳時中表示，指揮中心拋出政策前，許多人都問「為何不一開始就做？」對此，他解釋，如果4月底就上路，偽陽性比例相對高。指揮中心指出，26日開始民眾快篩陽性，經醫事人員確認，或醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例。

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▲▼亞東醫院快篩陽急門診領藥處，在ＰＣＲ確診後，確診者依序排隊等領藥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲姜冠宇醫師認為偽陰性比較需要注意。（示意圖／記者呂佳賢攝）

姜冠宇醫師25日在臉書發文表示，快篩陽視同確診上路後，「不太需要擔心偽陽性才對，因爲未來限制會越來越少；要擔心的是，可能的偽陰性，有沒有都適度鑑別與警覺」，「不少人先有症狀，過一兩天再篩才陰轉陽，我們還是要宣導快篩陰仍需適度警戒心與自處方式」。

姜冠宇醫認為，不大理解指揮中心列的缺點為何都是偽陽性，在臨床來看有症狀的偽陰性比較棘手，這才是真黑數並造成有需要的族群延後拿到藥，「我是全面贊成快篩陽視同確診的，接下來只是如何面面俱到做得更細緻而已」。

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