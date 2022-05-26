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死亡率恐衝破千分之1「阿中防線」　名醫揭關鍵原因：還會再高

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來本土病例維持在單日新增8萬上下，指揮官陳時中認為目前是處於高原情況。感染科權威黃高彬分析，國內單日確診應該就持續維持在8~9萬人，高於10萬的機會不高，以疫苗覆蓋和染疫人口計算，估計再過11~12天就會達到高峰，也就是6月初單日確診數就會下降；陳時中期望死亡率控制在千分之1，但考量死亡數約在高峰後10天才會下降，且長者疫苗接種仍不足，專家不排除會超過千分之1。

中央流行疫情指揮中心昨日公布國內新增8萬9352例本土病例，另確診個案中有76死，創下單日新高。陳時中分析，死亡對應到5月18日、19日，單日8萬多至9萬多的確診數，相對死亡率約落在萬分之8、9，是否有特別情況，還必須觀察。

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國內過去一週單日確診本土病僅有5月19日一度衝上9萬0331人，其他時間大約都在8萬多上下，低也曾經掉到6萬、7萬，陳時中認為這是一個高原情況。不過，先前指揮中心曾發布推估，疫情高峰預期出現在5月20日至5月30日之間，且單日確診病例低推估就達到10萬、中推估15萬、高推估20萬，現在看起來還沒到達低推估。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，國內單日病例高峰預期就是在8萬、9萬之間，不會再高了，要突破10萬更是不容易。

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,防疫險,防疫假,輕症無症狀,確診,居隔單,黑數。（圖／記者李毓康攝）

▲中正紀念堂車來速PCR篩檢站，資料照。（圖／記者李毓康攝）

黃高彬分析，目前國內確診人數約140萬，相當於總人口的6.2%，加上我國三劑疫苗覆蓋率約64%，距離8成人口的群體免疫僅差約10％；如果再以未確診黑數約是確診比例的一倍計算，距離8成群體免疫目標剩下不到4％，換算下來約92萬人。

後續每日持續以8萬至9萬人確診來成長，在算入黑數的情況推估，最快11到12天就可以達到高峰，即使沒算入黑數，也會在20天達到，黃高彬以此判斷，估計疫情在6月初就會達到最高峰，之後單日確診數就會出現下降趨勢。

▲松山機場篩檢站啟用，民眾接受採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲松山機場篩檢站啟用，民眾接受採檢。（圖／記者林敬旻攝）

至於死亡率，陳時中目標不要超過千分之1，目前處於千分之0.8、0.9。黃高彬說，未來還有十幾天會持續增加病例，案例數維持在高點時，死亡率一定會增加，確診數減少之後，約10天後死亡率才能會下降，無法排除超過千分之1的可能性。

黃高彬分析死亡率攀升最主要的風險，在於國內70歲以上施打率低，有將近3成沒有打疫苗，近期接種情況也不見上升，這些人都是重症死亡高風險族群。不過，今天起快篩陽性經過醫師診斷可判斷確診擴大至全民，黃高彬認為，在能夠盡早確診、有需要者盡早用藥，應該也有助於降低重症、死亡風險。

另指揮中心也祭出長者施打疫苗送快篩的獎勵，黃也說，只要接種疫苗的人增加，也有助於持續拉升疫苗覆蓋率，能更早達到群體免疫。

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