台中議員參選政見「修理惡棍普丁」　波蘭記者推特轉發

▲台中市議員參選人段體佩的政見，「修理惡棍普丁」被波蘭記者轉發。（圖／翻攝自twitter／@racing512139）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭已經進入第91天，但是台灣人還是沒有忘記關注烏克蘭情勢，就連選舉也要搭上相關話題。台中市議員參選人段體佩就在選舉看板上，表示自己的政見是要「修理惡棍普丁」。這則新聞被駐台的波蘭記者轉發。

住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski多次在網路上發文，今年4月因為抨擊高雄市的機車族喜歡騎在人行道上，引發許多討論。

Geopolityka w tajwańskim wydaniu - kandydat do samorządu w Taichung obiecuje skopać tyłek Putina. @luigiluib https://t.co/BhTramDvOx — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) May 24, 2022

這次 Tomasz Śniedziewski則是在推特上，轉貼了段體佩看板照片，然後用波蘭文翻譯，「台灣地緣政治，一位台中的地方候選人承諾，要踢普丁的屁股」。

網友則對此回應表示，「有力量！本地化思考，全球化行動」、「現在如果普丁碰巧訪問台中....」、「如何做到？透過鍵盤？」。

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