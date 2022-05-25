德州18歲槍手在學校「幾乎沒朋友」　曾遭受恐同言論辱罵

▲德州槍手拉莫斯（Salvador Ramos）生前在學校幾乎沒朋友。（圖／翻攝推特）

記者林彥臣／綜合報導

美國德州羅伯（Robb）小學爆發大規模槍擊案，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）闖入校園後開槍掃射，一共釀成21人死亡。而事發前在家遭到兇嫌槍擊的祖母仍在搶救中，嫌犯本人則是當場遭執法人員擊斃。拉莫斯的高中同學就透露，他在學校幾乎沒有朋友，還曾經遭受恐同言論辱罵。

根據《紐約時報》報導，一名現在是大學生的穆諾茲 （Jeremiah Munoz）以前跟拉莫斯就讀同一所高中，在拉莫斯還是高一新生時，曾經跟他有過接觸，因為他們都喜歡玩《要塞英雄》、《決勝時刻》等電玩而有共同話題，他還記得同學們嘲笑拉莫斯，嘲笑他的衣服，或者粗魯地提到他的母親或妹妹。

與拉莫斯同年級的 17 歲女孩馬許（Charlie Marsh）說，她聽過有人叫他名字，包括對恐同言論的辱罵，但她認為他是在激怒別人，而不是被欺負。

拉莫斯就讀的尤瓦爾迪高中（Uvalde High School）23日才上傳了應屆畢業生，參訪案發的桑迪胡克小學（Sandy Hook）並與2~4年級的學生擊掌。其中一名畢業生說，拉莫斯沒有參加這次的活動。

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