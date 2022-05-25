露骨曖昧訊息曝光！8歲男童不好好上網課　偷交13歲女網友每天調情

▲馬來西亞老師發現，班上的8歲男童與13歲女網友互傳露骨訊息。（圖／翻攝自Facebook／Suziana Basa）

記者葉睿涵／綜合報導

在新冠疫情之下，不少學校紛紛採取網課方式上學，讓現今兒童很早就能自由使用手機上網。馬來西亞一名老師意外發現，班上8歲的小男孩居然用社交軟體WhatsApp認識了一名13歲的女網友，2人居然還每天互傳露骨曖昧訊息，嚇得老師急籲家長一定要關注孩子的手機。

綜合當地媒體報導，馬來西亞老師芭莎（Suziana Basa）在Facebook上公開了幾張照片，聲稱是班上一名8歲小男孩與13歲女網友相互調情的對話。這對小情侶在談話中言語曖昧，互以「bi」（寶貝）和「baby」（寶寶）稱呼對方，而且談話內容與一般正在談戀愛的年輕情侶無異。

▲芭莎提醒家長一定要注意孩子們的手機。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

從對話可見，13歲的少女一開始詢問男孩，「要不要和我談戀愛」，而還在就讀小二的男孩則表示，「我是單身，是家里最大的兒子，上面還有一個姐姐。但我去年剛和女友分手，不想這么快就展開下一段戀情」，早熟的對話讓人難以想像這些訊息居然出自中小學生之手。

芭莎表示，她之所以公開這段對話，並不是想讓學生感到難堪，而是因為這名男同學平時十分安靜乖巧，因此她很意外學生在網上交友居然這麼活躍，也希望藉此提醒家長們要提高警惕，多關心孩子，並時時觀察孩子的行為與手機。