「佛洛伊德之死」2周年　拜登將簽署警務改革行政命令

▲非裔男子佛洛伊德之死，在全球引爆「黑人的命也是命」抗議浪潮。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警壓頸致死2年後，總統拜登今天將簽署行政命令，進一步規範聯邦執法。白宮在新聞稿中稱此為「歷史性」舉動，但這項新行政命令規範的範圍，卻不及拜登競選期間針對大幅改革警察執法所做的承諾。

這項行政命令規定建立國家登記庫，列舉有關聯邦執法機構成員的所有報告、懲戒程序和投訴，在執法方面擁有廣泛權力的美國各州和地方當局將被「鼓勵」加入登記庫，並可進入登記庫查閱。

命令明定，如非特殊狀況，聯邦層級禁止使用壓頸術，執法部門也不得在未適當警告的情況下進入房產，也就是禁止爭議性的「破門」（no-knock）政策。

▲澳洲布里斯班的示威活動。（圖／達志影像／美聯社）



拜登政府也將要求聯邦執法機關在逮捕和搜查期間更廣泛使用隨身攝影機，並在發生死亡事件時迅速公布影像。致命武力只能在「必要」時才能動用，警察出任務時使用的軍事裝備也在這項法令的限制範圍。

拜登簽署這項行政命令的日子非常具有象徵意義，因為今天是佛洛伊德遭白人警察壓頸致死的兩週年。當年事件引發各界譁然，在全美各地引爆反種族歧視與警察暴力的示威活動。白宮官員表示，拜登將在佛洛伊德與其他警察暴力受害者的家屬面前簽署這項命令。

行政命令雖讓拜登得以繞過民主黨缺乏足夠多數的國會，但這項法令的範圍有限，也僅適用於聯邦層級，不免讓奔走對抗種族歧視與警察暴力的運動者失望。

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