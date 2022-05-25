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年輕寡婦帶孩嫁！新婚夜「不讓老公碰」　隔天竟捲款人間蒸發

▲▼泰國29歲男子迎娶23歲年輕寡婦，沒想到隔天女方就捲款逃家，至今宛如人間蒸發。（圖／翻攝自泰國khaosod）

▲泰國29歲男子迎娶23歲年輕寡婦，沒想到隔天女方就捲款逃家，至今宛如人間蒸發。（圖／翻攝自泰國khaosod，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國29歲男子素堤猜（Suthichai Khaolad）18日剛迎娶23歲單親媽媽小詩（Si Uthum），新婚之夜雖然同房，但小詩以藉口推託，拒絕親密行為。不料隔天她竟夥同生母帶著3.6萬泰銖（約新台幣3萬元）和5歲兒子逃家，宛如人間蒸發。素堤猜受騙後相當心痛，但宣稱仍愛著對方，只要小詩3天內回家就不會提告。

綜合泰媒「khaosod」與馬來西亞《星洲日報》報導，素堤猜住在泰國黎府的​​塔利縣，平時以種植橡膠、玉米、木薯為業，儘管父母一心想讓他們的獨子組建家庭，但他如今已29歲仍一直保持單身。直到5月初，叔叔結婚2年多的寮國籍妻子，最近她的親生女兒小詩剛好過來探望媽媽，素堤猜才因此認識了小詩。

▲▼泰國29歲男子迎娶23歲年輕寡婦，沒想到隔天女方就捲款逃家，至今宛如人間蒸發。（圖／翻攝自泰國khaosod）

素堤猜得知小詩是一名單親媽媽，與前夫離婚後獨自扶養著5歲兒子，但他並不介意這點。在長輩親戚的鼓吹之下，加上聽聞小詩覺得一直借住叔叔家也不是辦法，他鼓起勇氣向小詩告白兼求婚，小詩也欣然接受。長輩們同意兩人立刻在5月18日舉行婚禮，當時他們才剛認識大約10天。

新婚之夜，小詩讓兒子睡在兩人中間，素堤猜趁著孩子睡著後伸手抱住了小詩，但卻遭女方以隔天一早要送孩子上學為由，拒絕他的求歡。沒想到，小詩隔天上午竟夥同生母，也就是素堤猜的嬸嬸，藉口稱要去那空帕儂府採買辦事2、3天，將叔叔家的財物、金飾等搜刮一空，帶著3.6萬泰銖的結婚禮金與小兒子逃家消失，直到20日仍聯絡不上她們。

素堤猜表示，根據傳統習俗，新娘再婚後3天其實不能離家，雖然心知肚明大家肯定都被這個年輕寡婦給欺騙了，害他現在壓力大到寢食難安，但自己心中還是愛著小詩，因此決定再給小詩3天時間，如果她之後還是不回家，素堤猜將和叔叔一同前往警局報案，提起法律訴訟。

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