　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚悚預言「日本終將消失」！馬斯克再警告：人口崩潰將釀文明危機

▲▼馬斯克與推特達成協議，以440億美元收購推特。（圖／路透社）

▲馬斯克再度警告少子化危機，稱越有錢的人越不想生。（圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於當地時間24日再次警告全球「人口崩潰」問題，表示這一事件可能對人類文明的未來構成最大風險。他也指出，通常越有錢的人越不想生孩子，但他自己是個例外。

據《Benzinga》報導，目前已撫養7個孩子，現年50歲的馬斯克表示，美國50多年來的出生率，已經低於最低可持續水平，他也在推特上分享美國生育率數據，顯示去年的生育率仍低於2.1的更替水平。

馬斯克還在自己推特中駁斥，大多數人是因負擔不起孩子而選擇不生的觀點。他指出，目前社會是越富有的人越容易選擇不生下一代，而身邊認識的多數有錢人都只有零個或一個孩子，像自己這樣撫養7個孩子的人則是例外。

本月初，馬斯克也對日本出生率下降、死亡率上升的趨勢表示擔憂。他在推文回應一名用戶「Whole Mars Catalog」所發佈的一份報告，該研究報告中顯示，2021年日本生育率創下有史以來最大降幅，人口下滑64.4萬至略高於1.255億人，是自1950年有數據可比較以來的最大降幅，因此馬斯克大膽預言，「除非日本的出生率超過死亡率，否則日本終將不復存在。」

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／本土生確診總數近16萬！　全台6175所園校停課
天虹副總撞死騎士「分局長陪作筆錄」　警還代發聲明
「快篩陽＝確診」明全民適用！　防疫險理賠10大QA一次看
300張發票全槓龜！他對獎見「1獎項又消失」傻眼了
副總開賓士「3寶害命」撞死騎士　天虹科技被狂刷負評
猴痘席捲歐美　專家示警：走到「這1步」恐釀人間浩劫
快訊／下班注意！國1五楊高架小貨車「翻車橫躺路中」車輛回堵中
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年輕寡婦帶孩嫁！新婚夜「不讓老公碰」　隔天竟捲款人間蒸發

烏克蘭30歲業餘拳擊冠軍抗俄喪命　生前甜蜜家庭照曝光

露骨曖昧訊息曝光！8歲男童不好好上網課　偷交13歲女網友每天調情

ECDC專家示警：猴痘疫情若走到「這1步」　恐釀人間浩劫

「劍指中國」IPEF啟動！楊永明：無實質內容、短期難有成效

「佛洛伊德之死」2周年　拜登將簽署警務改革行政命令

日男強吞全村「千萬紓困金」案情神反轉！　律師出奇招追回9成

他開豪車載全家　門開一半遭「近身狂轟8槍」慘死！妻兒目睹崩潰

飛機廁紙黃黃的千萬別用！空姐揭「超噁真相」：小孩都掏槍亂噴

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

年輕寡婦帶孩嫁！新婚夜「不讓老公碰」　隔天竟捲款人間蒸發

烏克蘭30歲業餘拳擊冠軍抗俄喪命　生前甜蜜家庭照曝光

露骨曖昧訊息曝光！8歲男童不好好上網課　偷交13歲女網友每天調情

ECDC專家示警：猴痘疫情若走到「這1步」　恐釀人間浩劫

「劍指中國」IPEF啟動！楊永明：無實質內容、短期難有成效

「佛洛伊德之死」2周年　拜登將簽署警務改革行政命令

日男強吞全村「千萬紓困金」案情神反轉！　律師出奇招追回9成

他開豪車載全家　門開一半遭「近身狂轟8槍」慘死！妻兒目睹崩潰

飛機廁紙黃黃的千萬別用！空姐揭「超噁真相」：小孩都掏槍亂噴

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

他狂腹瀉「被誤診腸躁症」！醫檢查驚：癌王三期了　有3症狀注意

翁虹女兒14歲顏值又升級！　首穿古裝「仙氣狂洩」網敲碗出道

江坤宇「減少無謂高飛球」　助總：兩成八就很好

輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

5月25日「世界水獺日」金門剩不到200隻　曾經全台都有

兇手貓砸壞電視！破成「超美山水畫」　網友搶收購：蠻有意境的～

快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄　警還代發聲明

曹西平翻出超狂舊照！驚見身邊「都是經典大明星」：這種場合已絕響

海岬型船舶運價翻倍！　裕民正面看待下半年市況

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

德州18歲槍手長相曝！　IG預告犯案內容流出

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

台灣每10萬人超額死亡「負18」排世界第二

烏俄戰火延燒！匈牙利進入戰時緊急狀態

空屋傳求救聲　男意外發現女被當性奴囚禁

周文偉娶望族妻人生好順遂　留美高材生一個原因淪流浪教授

德州槍手身份曝！　疑殺阿嬤再闖校園屠殺15師生

ECDC示警：猴痘若在寵物傳播　恐釀人間浩劫

60條蛇竄出地板　男崩潰發現75顆蛋

更多熱門

相關新聞

世界首富馬斯克也沉迷《法環》

世界首富馬斯克也沉迷《法環》

全球首富、Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）一舉一動都受到外界關注，繼先前有意收購推特引爆全球話題後，他也時常在推特分享自己的喜好，常常一句話就引起全球金融暴動、股價漲跌。而原本就是遊戲迷的他，除了日前稱讚原神外，23日更在推特上針對《艾爾登法環》發出稱讚，讓網友笑稱，「下一個就是要收購FromSoftware了！」

蔡英文執政6年「出生率創新低」　國民黨3建議：提高兒童健保給付

蔡英文執政6年「出生率創新低」　國民黨3建議：提高兒童健保給付

特斯拉遭標普ESG指數除名　馬斯克推文痛批「騙局」

特斯拉遭標普ESG指數除名　馬斯克推文痛批「騙局」

馬斯克：不再支持民主黨　將改投共和黨

馬斯克：不再支持民主黨　將改投共和黨

馬斯克懷疑推特2成是假帳號　反被爆假粉超過70%

馬斯克懷疑推特2成是假帳號　反被爆假粉超過70%

關鍵字：

馬斯克人口生育率

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面