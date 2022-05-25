　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「台南X新竹-雙城市集」28日巨城開賣　金馬影后現身代言

▲琳瑯滿目的台南農特產品，樣樣都令人驚喜。（圖／新竹市政府提供）

▲琳瑯滿目的台南農特產品，樣樣都令人驚喜。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與台南市政府攜手推廣在地農特產品，本週六（28日）上午11點將在Big City遠東巨城購物中心1樓舉辦「台南X新竹-雙城市集」。新竹市長林智堅表示，屆時現場不僅有台南的甜蜜蜜鳳梨，也有新竹貢丸米粉、全台唯一水潤餅，消費還可集點兌好禮。此外，金馬影后陳淑芳也將現身，擔任雙城美食代言人，歡迎市民朋友同樂，一同買爆台南、新竹名特產！

林智堅表示，新竹、台南都是擁有豐富歷史與文化的古城，同時有高科技產業聚落竹科與南科，更同樣都是美食之都。這一次台南市邀請新竹市一起舉辦雙城市集，推銷在地農產品與特色伴手禮，在顧防疫同時，照顧農民與店家，也讓民眾品嚐到兩個城市最棒的美食。

林智堅指出，琳瑯滿目的台南農特產品，樣樣都令人驚喜，尤其是台南正值產期的甜蜜蜜鳳梨，香氣與甜度皆是一等一品質，活動現場也會有讓人唇齒留香的台南滷味、雞爪凍，台南山上區農會、麻豆農會優質產品，以及茶葉蛋、椪餅等超人氣伴手禮。

林智堅也公開新竹農特產品，全台知名的新竹貢丸，咬在嘴裡，Q彈有勁，新竹市農會經典牛樟芝茶苦甜回甘，更有全台唯一的水潤餅加入戰局，歡迎民眾選購。此外，還有許多台南、新竹在地農特產品，送禮自用兩相宜，盼市集當天大家都能逛得舒心、吃得放心、買得開心。

主辦單位表示，當日於活動服務台完成指定動作可兌換集點卡，只要在市集各攤消費滿100元，即可獲1點，集滿5點贈台南甜蜜蜜鳳梨1顆、集滿10點贈鳳梨啤酒1瓶；另外，透過臉書分享雙城市集活動貼文，也贈台南甜蜜蜜鳳梨截切水果1盒，限量1000份。

「雙城市集」活動內容豐富吸睛，除了新竹經典美食9攤、台南在地特色農特產9攤及排隊美食名店16攤，共計34個攤位，還有魔術表演、創意料理示範，更由金馬影后陳淑芳擔任神秘嘉賓，將現身新竹現場，製作鳳梨炒米粉、和民眾一起逛市集。活動相關問題可洽台南市政府農業局(06)6355862。

產發處表示，歡迎想品嚐美食的朋友於當日逛市集、買新鮮，沒辦法到場也不必擔心，在市集販售之產品均可在該攤商網站下訂或電洽新竹市農會農民直銷站(03)5386143購買。

市府提醒，逛市集也要做好防疫，除了戴口罩、安裝「台灣社交距離」App，進入市集前也要量測體溫、手部消毒、請勿邊走邊吃。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
數位「快篩陽、隔離證明」　金管會拍板：防疫險給賠
快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎名單公布
柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封
快訊／全家開出「2張千萬發票」　中獎名單一次看
桃捷直達車28日起　平日離峰、假日全時段停駛
快訊／全聯開出千萬發票！　消費門市曝光
快訊／新莊2月大女嬰確診亡　檢警相驗無外傷…解剖追查死因
戰火擴大？　歐盟這國家突宣布「戰時緊急狀態」
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

「台南X新竹-雙城市集」28日巨城開賣　金馬影后現身代言

竹市寄養家庭招募中　提高寄養安置費用最高7%

台東縣府結合企業　贈4000株牛樟樹苗給12家社福團體

營造港都國際友善環境　移民署實習生擔任宣傳大使

網路購書遇詐提款機匯款　巡邏警力勸阻詐

失智老翁出門迷途脫水躺稻田裡　太保警即時協尋助找回

嘉義市跨域合作打造城市品牌 　期待設計帶動城市升級

縣市長大選在即　新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

駕駛血糖低頭暈狀況危急　潮警及時搶救排除

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

「台南X新竹-雙城市集」28日巨城開賣　金馬影后現身代言

竹市寄養家庭招募中　提高寄養安置費用最高7%

台東縣府結合企業　贈4000株牛樟樹苗給12家社福團體

營造港都國際友善環境　移民署實習生擔任宣傳大使

網路購書遇詐提款機匯款　巡邏警力勸阻詐

失智老翁出門迷途脫水躺稻田裡　太保警即時協尋助找回

嘉義市跨域合作打造城市品牌 　期待設計帶動城市升級

縣市長大選在即　新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

駕駛血糖低頭暈狀況危急　潮警及時搶救排除

雲林+1295！斗六單日破300創新高　6歲男童仍在搶救中

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

「妳彭佳慧欸」突變流行語！本尊爆笑刷整晚留言　幽默發聲：謝謝

數位「快篩陽、隔離證明」　金管會：防疫險給賠！

沈榮欽／IPEF未納台灣　台積電不在新加坡設廠可增籌碼

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

揪人妻嘿咻辯「有性自主權」　法官神回狠打臉...判他賠20萬

300張發票全槓龜！他對獎見「1獎項又消失」傻眼了：為什麼沒有

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

白沙屯媽祖「加速甩尾」　10度駐駕輪胎廠

救護車載確診者闖紅燈　路口被撞爆

宜蘭女直腸潰爛急需開刀　PCR陽性被趕回家

李柏坊建議　優化慈湖「蔣公銅像園區」

桃園市民卡LINE官方帳號　5/24起可下載居隔書

確診相繼請假　桃勞動局：應准假

獨／里長打人被吿　換帖兄弟撕破臉

黃偉哲關懷義消防疫安全購買快篩試劑

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台東熱血迎職棒賽事　縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓

桃42線月桃路拓寬工程　第二標開工

澎湖女遊客船上猝死　目擊者：她突然癱軟

台大雲林分院與實驗林管理處　提肌少症運動新處方

端午限定！獨木舟遊古蹟「救生員+教授」陪遊

更多熱門

相關新聞

中油遷庫年底整治完成　打造「竹科X」園區

中油遷庫年底整治完成　打造「竹科X」園區

在立法委員柯建銘、新竹市長林智堅奔走下，市府106年促成中油油庫遷庫，讓18座油槽供油走入歷史。林智堅宣布最新進度，新竹中油油庫區域開挖量已超過9成，目前已拆除17座油槽，預計年底就完成污染整治。市府表示，油庫區面積9公頃，市府未來將透過都市計畫，結合鄰近台肥科商園區、藝文高地，活化為36公頃「竹科X」產業園區。

香山工業區服務中心　輔導廠商通過營運總部投資案

香山工業區服務中心　輔導廠商通過營運總部投資案

低污染工廠納管期將至　竹市籲儘速納管

低污染工廠納管期將至　竹市籲儘速納管

最新《IN新竹》　探索勝利路滑板文化

最新《IN新竹》　探索勝利路滑板文化

竹市果菜市場內部換新裝

竹市果菜市場內部換新裝

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面