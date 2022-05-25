　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「世界最矮少年」是他！　18歲身高73.43cm登金氏世界紀錄

▲▼尼泊爾18歲男子卡邦吉（Dor Bahadur Khapangi）以73.43公分的身高，登上金氏世界紀錄「世界最矮少年」寶座。（圖／路透）

▲尼泊爾18歲男子卡邦吉以73.43公分的身高，登上金氏世界紀錄「世界最矮少年」寶座。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

尼泊爾的18歲少年卡邦吉（Dor Bahadur Khapangi）23日在首都加德滿都獲頒金氏世界紀錄證書，他以73.43公分的身高被認證為目前「世界上最矮的少年」。前一位曾獲這項頭銜的少年瑪加爾（Khagendra Thapa Magar）同樣來自尼泊爾，18歲時以65.58公分被認證，但他已不幸於2020年離世，得年27歲。

▲▼尼泊爾18歲男子卡邦吉（Dor Bahadur Khapangi）以73.43公分的身高，登上金氏世界紀錄「世界最矮少年」寶座。（圖／路透）

▲卡邦吉獲頒金氏世界紀錄「世界最矮少年」證書。（圖／路透）

根據《鏡報》報導，18歲的卡邦吉2004年11月14日出生於務農家庭，而他在2022年3月23日在尼泊爾加德滿都測量出的身高數據為73.43公分，通過金氏世界紀錄審核後，尼泊爾旅遊局本周正式授與金氏世界紀錄證書，認證他成為全球仍在世且具行走能力的「世界最矮少年」。

▲▼尼泊爾18歲男子卡邦吉（Dor Bahadur Khapangi）以73.43公分的身高，登上金氏世界紀錄「世界最矮少年」寶座。（圖／路透）

▲卡邦吉與他的姪女牽手步入現場。（圖／路透）

頒贈證書儀式的照片可見，卡邦吉和高出自己一倍身高的姪女牽著手一同步入現場，隨後他和旅遊局執行長官雷米（Dhananjay Regmi）一起合影，哥哥納拉（Nara）將他抱上花台讓媒體們為他拍照。納拉說，卡邦吉出生時一切正常，但從7歲過後就沒再長高，家人也不清楚原因，他很高興弟弟獲得金氏世界紀錄證書，也希望這能有助弟弟繼續就學深造。

▲▼世界最矮男子身高僅73.43公分。（圖／路透）

▲卡邦吉與哥哥納拉（右）一同出席頒發證書活動。（圖／路透）

根據金氏世界紀錄網站，前一位獲得此頭銜的少年也是尼泊爾人，出生於1992年10月的瑪加爾患有先天性侏儒症，身高僅65.58公分，18歲生日後他成為當時「世界最矮少年」，不幸的是，他已在2020年27歲時離世。此外，目前具行走能力的「世界最矮少女」是來自印度的艾瑪格（Jyoti Amge），自2009年以來便以62.8公分的身高紀錄穩坐寶座。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
數位「快篩陽、隔離證明」　金管會拍板：防疫險給賠
快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎名單公布
柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封
快訊／全家開出「2張千萬發票」　中獎名單一次看
桃捷直達車28日起　平日離峰、假日全時段停駛
快訊／全聯開出千萬發票！　消費門市曝光
快訊／新莊2月大女嬰確診亡　檢警相驗無外傷…解剖追查死因
戰火擴大？　歐盟這國家突宣布「戰時緊急狀態」
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他開豪車載全家　門開一半遭「近身狂轟8槍」慘死！妻兒目睹崩潰

飛機廁紙黃黃的千萬別用！空姐揭「超噁真相」：小孩都掏槍亂噴

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

驚悚預言「日本終將消失」！馬斯克再警告：人口崩潰將釀文明危機

寡婦慾望難解！強灌「壯陽藥」性虐16歲少年　手機狂傳不雅照

「世界最矮少年」是他！　18歲身高73.43cm登金氏世界紀錄

逃到西班牙躲逼婚！巴基斯坦姐妹花「拒為丈夫辦簽證」遭榮譽處決

俄軍炮火全開「三面包夾」烏東前線　至少14平民死亡

德州18歲槍手「生前密友」曝殺人動機！　疑長期遭霸凌釀殺機

「16歲被壓在地上奪貞操」　受害女衝上台打臉偽善牧師對質片瘋傳

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

他開豪車載全家　門開一半遭「近身狂轟8槍」慘死！妻兒目睹崩潰

飛機廁紙黃黃的千萬別用！空姐揭「超噁真相」：小孩都掏槍亂噴

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

驚悚預言「日本終將消失」！馬斯克再警告：人口崩潰將釀文明危機

寡婦慾望難解！強灌「壯陽藥」性虐16歲少年　手機狂傳不雅照

「世界最矮少年」是他！　18歲身高73.43cm登金氏世界紀錄

逃到西班牙躲逼婚！巴基斯坦姐妹花「拒為丈夫辦簽證」遭榮譽處決

俄軍炮火全開「三面包夾」烏東前線　至少14平民死亡

德州18歲槍手「生前密友」曝殺人動機！　疑長期遭霸凌釀殺機

「16歲被壓在地上奪貞操」　受害女衝上台打臉偽善牧師對質片瘋傳

他開豪車載全家　門開一半遭「近身狂轟8槍」慘死！妻兒目睹崩潰

飛機廁紙黃黃的千萬別用！空姐揭「超噁真相」：小孩都掏槍亂噴

黃珊珊確診解隔首日「脫口罩辦公」　議員爆：府內員工憂「防疫破口」

國小司令台「新台主」抬價6倍賣　行政機關「3不該」惹禍

梅雨挾「紫爆對流胞」狂轟雨彈　週末才放晴！下週鋒面再襲時間曝

雲林+1295！斗六單日破300創新高　6歲男童仍在搶救中

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

「妳彭佳慧欸」突變流行語！本尊爆笑刷整晚留言　幽默發聲：謝謝

數位「快篩陽、隔離證明」　金管會拍板：防疫險要賠！

沈榮欽／IPEF未納台灣　台積電不在新加坡設廠可增籌碼

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

德州18歲槍手長相曝！　IG預告犯案內容流出

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

台灣每10萬人超額死亡「負18」排世界第二

周文偉娶望族妻人生好順遂　留美高材生一個原因淪流浪教授

烏俄戰火延燒！匈牙利進入戰時緊急狀態

德州槍手身份曝！　疑殺阿嬤再闖校園屠殺15師生

空屋傳求救聲　男意外發現女被當性奴囚禁

60條蛇竄出地板　男崩潰發現75顆蛋

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

更多熱門

相關新聞

台灣登山家曾格爾尼泊爾8000公尺高峰全登頂

台灣登山家曾格爾尼泊爾8000公尺高峰全登頂

台灣女性登山家曾格爾在臉書貼出消息指出，於尼泊爾時間12日02:30，成功登頂8463公尺的「世界第五高峰」馬卡魯峰（Makalu），這也意味著曾格爾已經順利完成尼泊爾境內所有8000公尺山峰，同時也是第一位完成這項成就的台灣人。

16歲少年背長70公分尾巴！神父驚：猴神轉世

16歲少年背長70公分尾巴！神父驚：猴神轉世

王毅訪尼泊爾推跨境鐵路加快修建 喜馬拉雅山長隧道為最大挑戰

王毅訪尼泊爾推跨境鐵路加快修建 喜馬拉雅山長隧道為最大挑戰

世界最大口罩　華新醫材口罩獲金氏世界紀錄認證

世界最大口罩　華新醫材口罩獲金氏世界紀錄認證

日新婚夫妻創金氏世界紀錄終點相擁

日新婚夫妻創金氏世界紀錄終點相擁

關鍵字：

世界最矮少年尼泊爾金氏世界紀錄Dor Bahadur Khapangi

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

是你嗎？全聯開出千萬發票

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面