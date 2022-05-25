逃到西班牙躲逼婚！巴基斯坦姐妹花「拒為丈夫辦簽證」遭榮譽處決

▲雅妮莎和雅露吉因拒絕為丈夫申請西班牙的配偶簽證而被「榮譽處決」。（圖／翻攝自推特／@thegirdlengr）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦一對移居西班牙的姐妹花，最近因為拒絕為家裡安排的丈夫申請西班牙簽證，而慘遭家人「榮譽處決」。

據《鏡報》報導，24歲的雅妮莎（Aneesa Abbas）和21歲的雅露吉（Arooj Abbas）在一年多前，受家人逼迫嫁給了她們的表親，不過由於這對姐妹對各自的丈夫非常不滿，於是她們便逃到了西班牙，想在當地再婚。

5月19日，這對姐妹被騙回到巴基斯坦東部的古傑拉特城（Gujrat），並被丈夫們施壓，要姐妹倆申請配偶簽證，以便丈夫們可以一起搬到西班牙去。這對姐妹當場拒絕了丈夫的請求，甚至表示她們要在西班牙改嫁，於是丈夫將兩姐妹綁起來後，再對2人開槍，將她們當場殺死。

當地警方表示，這對姐妹的母親比比（Azra Bibi）曾試圖救出女兒，但她的行動被發現後，就被鎖在了另一個房內，而警方也證實，這對姐妹都是被「榮譽處決」的。

目前警方已將2名女子的丈夫奧倫澤布（Hassan Aurengzeb）和哈尼夫（Atiq Hanif），以及舅舅戈加（Hanif Goga）、兄弟謝利亞（Shehryar ）逮捕歸案，而這幾名男子也都承認他們合謀對雅妮莎和雅露吉痛下殺手。

在巴基斯坦，女性因被「榮譽處決」而喪命的案例並不罕見，這些女性大部分都是因為拒絕被逼婚後，慘遭家人殺死的。巴基斯坦人權委員會數據指出，該國單只去年1年就發生了478宗「榮譽殺人」案，但估計還有逾千案例未被通報。