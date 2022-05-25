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「16歲被壓在地上奪貞操」　受害女衝上台打臉偽善牧師對質片瘋傳

「16歲被壓在地上奪貞操」　受害女衝上台打臉偽善牧師對質片瘋傳。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子和丈夫衝上舞台，當面對質牧師。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州65歲牧師羅威(Pastor John Lowe II)近來在教會活動中坦承，自己20多年前犯下通姦罪，希望他的罪孽能夠獲得原諒，卻沒有把事件經過全盤說出，讓43歲受害者波比(Bobi Gephart)當場和他對質，說出自己16歲時被奪走童貞的真相，引發軒然大波。

羅威日前在華沙市(Warsaw)新生活基督教會(New Life Christian Church)活動上，在所有教徒面前懺悔罪過，「我20年前犯了通姦罪，涉及的對象只有一位，沒有其他人，我沒有理由為自己的行為辯駁，我犯了罪」，這個祕密之所以隱藏到現在，是因為他想要保護受害者與自己，多年來一直活在痛苦中也傷害了家人，如今他總算獲得家人原諒，並宣布要辭去教會職務。

正當教會眾人起立鼓掌時，女信徒波比突然和丈夫衝到台上，搶走麥克風指控羅威沒有完全說出真相，「當你在辦公室地板上奪走我童貞的時候，我才16歲，你記得嗎？你對年幼的我做出這種事，你不是受害者」。

波比繼續控訴，多年來她一直試圖把真相告訴別人，可是害怕沒有人會相信她，直到後來哥哥告訴她，曾目睹她和牧師在床上的畫面。波比的丈夫也拿起麥克風指責羅威，「這不只是單純的通姦，而是牽涉到未成年者，還持續了9年，你不能欺騙世人只是犯了通姦罪」。

受害者證詞引發在場教友憤怒，紛紛要求羅威回到台上說明，他在眾人逼問下終於坦承自己的確對16歲少女出手。不過根據當地法令，與16歲者發生性關係合法，所以法律無法讓羅威遭到刑罰，教會則發表聲明，他們為受害者遭遇感到傷心，未來會繼續給予這家人支持與幫助。

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