經濟學人：台灣每10萬人超額死亡「負18」　排世界第二僅次紐西蘭

▲台灣每10萬人的超額死亡數為負18排名世界第二。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/綜合報導

在新冠肺炎大流行期間,「超額死亡率」是各國關注的疫情指標,根據《經濟學人》最新數據顯示,台灣每10萬人的超額死亡數為負18,僅次於紐西蘭的負35,與列支敦士登並列世界第二。

新冠肺炎期間各國政府會公布「確診死亡率」,但被各界認為是相對較不客觀的數據,因為各國的檢驗能力不同,也可能因為患者死亡時檢測為呈陽性、醫院與官方回報數據時間落差,以及患者未就醫等因素,讓官方公佈的數據與現實產生差距。

另一項重要指標為「超額死亡率」(Excess Mortality),也就是計算特定區域、時間內的「全因」死亡數,而不使用特定死因,然後再將這個數字和過去的基準做比較,被認為是更可靠、更全面的數據指標,而大部分國家的超額死亡率都高於官方紀錄的死亡率。

▲經濟學人數據顯示,台灣每10萬人超額死亡「負18」排世界第二。(圖/翻攝自經濟學人統計)



依照《經濟學人》2020年2月1日至2022年4月30日的數據顯示,台灣的確診死亡數為860人、超額死亡數為負4310人,平均每10萬人的超額死亡數為負18,排名世界第二。同樣並列第二的還有列支敦士登,其確診死亡數為20人、超額死亡數為負10人。

全球排名第一的是紐西蘭,該國的確診死亡數為810人、超額死亡數為負1800人,平均每10萬人的超額死亡數為負35。其餘亞洲國家的超額死亡數分別為馬來西亞8、新加坡21、香港32、日本33、南韓54。

《經濟學人》指出,美國自2021年3月以來推動疫苗接種,整體超額死亡率下降,目前全美的超額死亡數約為115萬;英國、義大利、比利時和葡萄牙等國,是世界上確診死亡率最高的國家之一,目前整體死亡率已恢復正常。

▲超額死亡數為負數的國家,通常確診死亡數也很低,大部分位於東亞。(圖/達志影像/美聯社)



報導提到,少數富裕國家會定期公布死亡數據,而這些國家的超額死亡數通常都是負數,例如澳洲和紐西蘭在嚴格的封鎖措施後,基本上已經沒有社區傳播;台灣和南韓也透過高效率的接觸者追蹤系取得同樣成果。

義大利波隆那大學去年7月發表的「探索67個國家超額死亡率和COVID-19死亡間差距」(Exploring the Gap Between Excess Mortality and COVID-19 Deaths in 67 Countries)研究指出,超額死亡數為負數的國家,通常確診死亡數也很低,大部分位於東亞;而兩個數字都較低的國家,通常檢測能力較高,而兩個數字差異過大的國家,其檢測能力都較差。