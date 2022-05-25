BA.5、BA.2.12.1入侵東京！　2例確診皆無「海外旅遊史」

▲日本東京出現首例BA.5與BA.2.12.1感染案例。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本新冠疫情雖有減緩趨勢，但厚生勞動省24日卻證實，東京首度出現Omicron亞變種「BA.5」、「BA.2.12.1」的感染病例，而這也是除了入境檢疫之外，日本首度在國內確認到BA.5感染病例，BA.2.12.1則是全國第3例。值得注意的是，這2人皆沒有海外旅遊史，也就是說兩款亞變種恐已在東京形成社區傳染。

根據《富士新聞網》報導，該名日本國內首起被確認的「BA.5」感染案例（不包含機場入境檢疫）是一名70多歲的東京男性，他在5月上旬開始出現症狀，經過基因定序，確定感染的是BA.5。由於該名男性並沒有海外旅遊史，因此被判定是日本國內首例的「BA.5」社區傳染。

另一名首度在東京被確認的「BA.2.12.1」感染案例則是一名50多歲的男性，他在4月下旬出現症狀，經基因定序確認為「BA.2.12.1」，而他同樣也沒有海外旅遊史。

東京都政府指出，這2款變異株的傳染力可能比BA.2還要高，未來恐將取代BA.2，成為日本主流病毒株，不過目前尚無法得知其重症化風險有多高。而根據這2例感染病例可以得知，BA.5與BA.2.12.1可能已經在東京形成社區傳染。

▲日本機場檢疫已出現7例BA.5感染案例以及180例BA.2.12.1感染案例 。（圖／路透）

截至目前為止，日本的入境檢疫已經驗出7例BA.5感染案例以及180例BA.2.12.1感染案例。而BA.2.12.1在美國迅速傳播，在新增病例中的占比已經達到58%，成為主流新冠病毒株。據悉，其傳播速度比以往的其他Omicron系毒株還要快。

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