外媒傳俄高層密謀「撤換普丁」　正策劃一個「沒有他」的政府

▲俄羅斯政府高層傳有意把總統普丁「換掉」。圖為普丁9日出席勝利日的莫斯科紅場閱兵。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭引發西方社會撻伐，總統普丁（Vladimir Putin）仍未宣布停戰。外媒消息傳出，克里姆林宮高級官員正在策劃一個「沒有普丁」的俄羅斯政府，開始討論由該誰來接替總統大位，因為許多高層菁英都對普丁發動這場俄烏戰爭感到不滿。

英國《每日郵報》引述拉脫維亞俄文媒體「Meduza」報導，俄羅斯高級官員們已經在討論該由誰取代普丁，因為他們已經有共識，在不久的將來，普丁將不會職掌這個國家。距離俄軍2月入侵烏克蘭已過去3個月，一名俄國政府消息人士向Meduza透露，在克里姆林宮高層與俄羅斯菁英中，「幾乎沒有人對普丁感到滿意。」

▲據報導，許多俄羅斯官員與菁英對普丁不顧制裁執意入侵烏克蘭的決策感到不滿。（圖／路透）

這名消息人士表示，商人與政府官員對總統沒有考量制裁力度就發動戰爭感到不滿，尤其在這樣的制裁下生活幾乎是不可能的，等到仲夏時節，這些問題將擴及交通、醫藥甚至農業等不同面向，沒有人預想過如此大的制裁規模。他補充，這一觀點隨後也得到了另外2名俄政府內部人士的證實。

俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處的41歲資深外交官邦達瑞夫（Boris Bondarev）23日宣布辭職，原因是他認為普丁對烏克蘭發動「不可容忍」的入侵，《每日郵報》稱此進一步表明許多官員不支持開戰的報導可能為真。擁有20年外交資歷的邦達瑞夫在聲明函中提到，他從未對自己國家感到如此羞恥，「並非所有俄羅斯外交官都是好戰分子，他們是有理智的，但卻必須保持沈默。」

Meduza報導指出，不僅支持和平的官員感到不滿，被視為「鷹派」的俄羅斯聯邦安全局（FSB）與軍方參謀部情報總局（GRU，格魯烏）高級官員也認為，是普丁把入侵行動「搞砸」了，對於特別行動的進展速度相當不滿，他們認為自己能採取更果斷的策略並想要控制行動。

與此同時，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日爆料，普丁2個月前，也就是俄烏開戰大約1個月後曾躲過一次暗殺行動，普丁不敢認真考慮繼任人選，並將切斷與下屬過於密切的聯繫，以避免任何暗殺企圖，「他和每個人都保持著一定的距離，他相信自己將永遠統治世界，但並不會如他所願。」

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