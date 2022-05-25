　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

匈牙利宣布25日起進入「戰時緊急狀態」　怕被烏俄戰火波及

▲▼匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／路透）

▲匈牙利總理奧班宣布全國將自25日午夜開始進入戰時緊急狀態。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在當地24日宣布，鑑於鄰國烏克蘭與俄羅斯的戰爭持續蔓延，因此匈牙利將自25日午夜開始進入戰時緊急狀態，而政府也將在25日公佈第一套應對措施，以任何可能的方式保護匈牙利人。

綜合外媒報導，匈牙利在5月24日通過憲法修正案，允許政府在鄰國發生武裝衝突、戰爭或人道主義災難時宣布進入緊急狀態，數小時後，總理奧班就在Facebook發布影片，宣布全國將自25日午夜開始進入戰時緊急狀態。

奧班在影片中表示，「烏俄戰爭已對匈牙利造成持續性威脅，導致人民安全處於危險之中，而戰爭和制裁同時也帶來了經濟動盪、物價急劇攀升。世界正處於經濟危機的邊緣，匈牙利決不能捲入這場戰爭之中，因此政府必須迅速做出反應，並立即採取行動，以任何可能的方式保護匈牙利人與他們的家庭。」

匈牙利政府此前曾因新冠疫情嚴峻對全國頒布緊急法令，而相關法令將在5月31日到期。奧班指出，戰時緊急狀態與疫情期間實行的緊急狀態類似，而政府25日也會公佈第一套應對措施。然而，奧班的指令出爐後立刻就遭到反對黨抨擊，他們認為政府再度頒布緊急法令將讓國家「永遠處於緊急狀態之中」。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／樂天桃猿多人不適！　12人快篩陽
中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝
全民「快篩陽=確診」明上路　指揮中心公布5大「配合事項」
單日76死「史上新高」近半數沒打疫苗　2人30多歲青壯年
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例
快訊／中小學可直接放暑假？　教育部最新回應
LIVE／全民「快篩陽=確診」明上路　陳時中最新說明
黃安定居大陸22年「慘遭驅趕」！　痛訴真的累了：沒地方吃飯
2大族群接種疫苗　加送兩劑快篩
快訊／統一發票3-4月中獎號碼出爐　特別獎「32220402
快訊／Netflix下架73部！　三大張片單快補起來
快訊／逆孫揮拳痛毆　88歲嬤遭活活打死
快訊／端午不停駛　台鐵工會決議火車照開
疫情高峰過了？　前疾管局長：都敗給台人「這1點」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自然感染保護力如打疫苗？　國際最新研究揭關鍵差異

外媒傳俄高層密謀「撤換普丁」　正策劃一個「沒有他」的政府

BA.5、BA.2.12.1入侵東京！　2例確診皆無「海外旅遊史」

德州小學生悚憶槍擊瞬間　子彈穿過窗戶「下秒同學都在流血」

匈牙利宣布25日起進入「戰時緊急狀態」　怕被烏俄戰火波及

超過90%新冠死者「60歲以上」！日本開放長者率先施打第4劑疫苗

俄軍最高階飛行員陣亡！　「狙擊手級」前少將駕Su-25遭烏軍擊落

廢棄空屋傳悽慘叫聲　男意外發現失蹤女慘成性奴「鐵鍊囚禁」5天

美研究：新冠染疫康復者血栓風險多1倍

猴痘病程變化曝光！初期症狀和新冠超像　患者7天後仍具傳染力

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

自然感染保護力如打疫苗？　國際最新研究揭關鍵差異

外媒傳俄高層密謀「撤換普丁」　正策劃一個「沒有他」的政府

BA.5、BA.2.12.1入侵東京！　2例確診皆無「海外旅遊史」

德州小學生悚憶槍擊瞬間　子彈穿過窗戶「下秒同學都在流血」

匈牙利宣布25日起進入「戰時緊急狀態」　怕被烏俄戰火波及

超過90%新冠死者「60歲以上」！日本開放長者率先施打第4劑疫苗

俄軍最高階飛行員陣亡！　「狙擊手級」前少將駕Su-25遭烏軍擊落

廢棄空屋傳悽慘叫聲　男意外發現失蹤女慘成性奴「鐵鍊囚禁」5天

美研究：新冠染疫康復者血栓風險多1倍

猴痘病程變化曝光！初期症狀和新冠超像　患者7天後仍具傳染力

自然感染保護力如打疫苗？　國際最新研究揭關鍵差異

竹科旁入主「全新未來城」！宏道新竹帝寶18萬坪美式別墅社區　台灣首見

不妙！桃猿又傳疫情　新增12人快篩陽

嘉義市跨域合作打造城市品牌 　期待設計帶動城市升級

醫護10hrs不喝水「揭手術房痛苦一事」！她聽路人對話傻眼：社會怎麼了

林智勝遭不肖人士冒用名義借錢　粉絲團嚴正聲明

高嘉瑜爆兆豐產刪網頁核保資訊　「公股產險都沒誠信如何以身作則？」

毒蟲偷貨車換車牌　光上身躲水塔後面半小時被逮

雲林西螺集貨場外轟4槍恐嚇...原因曝　只因貨車卸貨擋到友人賓士

中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

德州18歲槍手長相曝！　IG預告犯案內容流出

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

周文偉娶望族妻人生好順遂　留美高材生一個原因淪流浪教授

德州槍手身份曝！　疑殺阿嬤再闖校園屠殺15師生

60條蛇竄出地板　男崩潰發現75顆蛋

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見那一根激憤狂毆

周文偉自稱「未亡夫」出軌　網路訊息曝光

索羅斯：俄烏可能開啟三次世界大戰　中俄威脅自由世界

更多熱門

相關新聞

美情報：俄有效封鎖烏克蘭海上貿易

美情報：俄有效封鎖烏克蘭海上貿易

美國最新的解密情報顯示，在俄羅斯2月份入侵烏克蘭後，俄國海軍已封鎖烏克蘭港口的所有海上貿易，切斷烏克蘭重要商品出口，恐造成全球糧食危機。

中俄聯合空中戰略巡航提早舉行 首加入西太平洋空域

中俄聯合空中戰略巡航提早舉行 首加入西太平洋空域

索羅斯：俄烏可能開啟三次世界大戰　中俄威脅自由世界

索羅斯：俄烏可能開啟三次世界大戰　中俄威脅自由世界

中俄轟炸機日本附近巡航　美：顯示美日關係堅固

中俄轟炸機日本附近巡航　美：顯示美日關係堅固

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯匈牙利戰時緊急狀態Viktor Orban

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面