德州小學生悚憶槍擊瞬間　子彈穿過窗戶「下秒同學都在流血」

▲德州烏佛德羅伯小學24日發生校園槍擊事件，倖存孩童紛紛回憶槍案瞬間。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國德州烏佛德羅伯小學（Robb Elementary School）24日爆發槍擊案，目前攀升至21死，18歲槍手已被警方擊斃。牧師馬塞拉（Marcela Cabralez）轉述倖存孩童的回憶，槍擊當下，子彈穿過窗戶，周遭玻璃都碎了，同學們都在流血。

《華盛頓郵報》報導，槍擊案消息傳出後，師生紛紛前往附近的希爾克雷斯特紀念殯儀館（Hillcrest Memorial Funeral Home）避難，但有部分師生依然受困教室內，超過300名家長驚慌失措地在現場等候。

馬塞拉牧師抵達殯儀館時，師生看起來都飽受創傷，一些人忍不住搖擺身體，一些人緊緊擁抱彼此，一些人用雙手摀住耳朵尖叫，另一些人茫然地看著前方，默不作聲，還有一個患有癲癇的男孩看起來非常不舒服、意識恍惚，「我開始提高嗓門引起大家注意，我試圖讓他們知道，他們安全了。」過了一陣子，學童才逐一轉述目睹場景。

▲槍擊案目前已釀21死，師生都深受創傷。（圖／路透）

26歲的艾瑞卡（Erika Escamilla）轉述10歲外甥女說法，下課時間結束，同學們才剛要走回教室，就聽見隔壁有一個男人大聲咒罵叫喊，然後就是一陣槍聲。老師趕緊把孩子們推進教室，叫大家趕快趴下，並且關掉空調及電燈，然後拿出紙張蓋住窗戶。班級被疏散時，小女孩往隔壁教室看了一眼，立刻感覺好像快要心臟病發，「她受到了創傷。她看見到處都是血。」

學生家長塔米卡（Tamica Martinez）轉述，10歲兒子聽見隔壁的4年級教室傳來槍聲，之後幸運爬窗逃生，但手臂被刮出幾處擦傷。小男孩2個月前才從發生槍擊的班級轉出，逃跑時看見2個孩子中彈。

▲大批警力前往槍擊現場。（圖／達志影像／美聯社）



26歲汽車車行老闆德瑞克（Derek Sotelo）跟同事出去吃午餐時，聽見學校方向傳來6聲槍響，趕緊跑去查看，才抵達轉角處，就看見殯儀館的女員工跑到街上大叫，「他在開槍！他在開槍！」他轉述女員工說法，槍手把卡車直接開進學校外的水溝裡，2名殯儀館員工熱心幫忙，卻反遭開槍。

德瑞克抵達時，槍手才剛從學校側門進入，把自己關在教室裡45分鐘。他在現場等待許久，終於看見一些受困師生被放出來，走到大街上，「我們看見一個小女孩全身是血，家長們都在尖叫，這是一個醜陋的場面。」

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