俄軍最高階飛行員陣亡！　「狙擊手級」前少將駕Su-25遭烏軍擊落

▲俄羅斯空軍前少將博塔舍夫（Kanamat Botashev）。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一架Su-25戰機22日在盧甘斯克地區被擊落，而機內飛行員未彈射逃離。消息人士則證實，當時駕駛飛機的是空軍前少將博塔舍夫，他也是目前俄軍已知陣亡的最高階飛行員。

根據Newsweek報導，烏克蘭武裝部隊參謀總部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）22日表示，俄軍一架Su-25戰機在盧甘斯克地區上空遭擊落，當時飛行員並沒有彈射逃生。俄羅斯Telegram隨即出現陣亡飛行員是空軍前少將博塔舍夫（Kanamat Botashev），而他的同事也證實此說法。

若匿名同事說法屬實，博塔舍夫就是目前俄羅斯空軍折損的最高階飛行員。據了解，63歲的博塔舍夫是「狙擊手級」（sniper-class pilot）的精銳飛行員，不過他2013年在沒有飛行許可的情況下，駕駛Su-27戰機結果墜毀，雖然彈跳逃生成功，但他也被軍方開除，並被判4年緩刑及500萬盧布（約台幣255萬元）罰款。

目前不清楚為何博塔舍夫會出現在烏克蘭戰場上，但他的同事表示，博塔舍夫絕對不會缺席這場戰爭。事實上，俄羅斯自開戰以來，就在大舉招募軍人，目前已知就有至少9名年紀超過50歲的退役俄軍在戰場中身亡。

根據西方情報指出，自烏俄開戰以來，俄羅斯已經損失至少31名飛行員，且有至少12名將軍陣亡，數量異常之多。俄羅斯國防部則未對此作出回應。