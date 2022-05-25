「華視檢討報告」出爐！文化部長李永得提1重點最急：要重新定位

▲文化部長李永得認為，華視的當務之急是「要重新定位」。（圖／記者李毓康攝）



記者林育綾／台北報導

針對華視接連出包，文化部及NCC先前組成專業小組調查，並要求華視提出總體檢討改善報告，如今相關報告已經出爐，文化部長李永得今（25）日表示，華視的當務之急是「要重新定位」，包括財務結構、資產活化都要先盤整，經營策略也要跟公視之間明確分工，重新定清楚，有更高自主權，再來談所謂的附負擔和民股等問題。

華視不斷出包，結構和定位等問題也遭到各界議論，包括華視身分「公不公、民不民」，更有媒體在先前問，文化部是否會編列預算買回民股？而今華視檢討改善報告出爐，針對定位問題，李永得今日回應媒體表示，華視16年前的定位，現在證明這方式確實需要被檢討，有人主張全部民營化，但他個人的主張還是「公共化」，「但是應該給它更多的自主權，不是現在全部董事都由公視指派，我覺得這個是很關鍵的問題。」

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李永得認為，華視的當務之急是要重新定位，包括財務結構、資產活化，都應該先盤整，讓華視有更高的自主，公視主頻道、華視也做出明確分工，定位更清楚之後再來談其他的問題。

不過針對公視與華視分工問題，李永得也強調，這需要跟公視董事會去討論，如果自己發表太多就變成是他在指導，「方向上應該要給他們更多的自主。」