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1／4長者染疫後有「長期後遺症」！腦霧、麻木恐持續1年多

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市長者施打疫苗,AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗,緩打潮,接種率,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲美國最新研究顯示，長者容易出現長期新冠的症狀。（示意圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

美國疾病控制暨預防中心（CDC）24日公布了一項最新研究報告稱，有高達四分之一的老年人與五分之一65歲以下的成年人在感染新冠肺炎後，會出現長期新冠與後遺症，其中最常見的症狀是呼吸系統症狀與肌肉骨骼疼痛。另一份由西北大學提出的研究報告則顯示，許多新冠病患感染後會出現腦霧與麻木等情況，時間長達1年多。

美國CDC在發病率與死亡率周報上發表了一項新研究，該研究將染疫痊癒後出現後遺症的美國人進行量化分析，並發現有高達38.2%的新冠患者在染疫數月後至少出現1種症狀，包含心臟、肺部、腎臟、腸胃問題、疼痛、疲勞、嗅覺或味覺喪失、心理健康問題等。相較之下，在其他群體中，僅16%出現相關症狀。

研究團隊指出，隨著感染新冠肺炎的人數增加，痊癒後出現後遺症的人可能也會增加。該份研究的調查對象為2020年3月至2021年11月的感染者，也就是在變異株Omicron正式成為主流病毒並導致全球確診激增前。此外，CDC根據抗體資料推算，染疫存活率在2021年冬季上升至6成，高於2020年冬季的三分之一。

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲最常見的新冠後遺症為呼吸系統症狀與肌肉骨骼疼痛。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

該份研究列舉了26種後遺症，其中最常見的是呼吸系統症狀與肌肉骨骼疼痛。研究人員同時警告，65歲以上的長者在痊癒後出現神經系統疾病的風險增加，還有可能出現情緒障礙、藥物濫用等情形。

美國西北大學提出的另一份研究報告顯示，許多擁有長期後遺症的新冠患者在染疫後會出現腦霧或麻木的狀況，時間長達1年多。

CDC早前修訂了新冠後遺症的指南，將憂鬱、焦慮新增至常見症狀中。該指南指出，CDC與美國國家衛生研究院等機構應該進行更多的研究，來協助治療這些飽受新冠後遺症所苦的患者。美國國立衛生研究院則計畫將從今（2022）年開始，研究治療新冠後遺症的相關藥物。

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