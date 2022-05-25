ECDC專家示警：猴痘疫情若走到「這1步」　恐釀人間浩劫

▲猴痘已現蹤全球15國。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

猴痘疫情陸續在北美及歐洲國家出現，雖世界衛生組織（WHO）先前曾表示，猴痘具有「可控性」，稱尚不具威脅，不過歐洲疾病預防控制中心（ECDC）23日發布一份風險評估報告指出，若猴痘疫情出現「人傳動物」的狀況，播恐怕會在歐洲造成可怕的大流行。

綜合外媒報導，歐洲疾病預防控制中心的報告指出，「目前眾學者對猴痘病毒宿主的相關認知甚少，不過已知的是，病毒可能來於一種或多種動物，尤其是囓齒動物和松鼠，可能是病毒傳播的宿主。」報告中更進一步指出，對於猴痘病毒從人傳染到寵物上，理論上推斷，是有可能發生的。但若演變至此，病毒恐在人畜間頻繁流動，「一旦出現人傳動物的案例，猴痘勢必會在歐洲大流行。」

▲猴痘最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）

對此，英國格拉斯哥大學病毒研究中心（Glasgow Centre for Virus Research）教授羅勃遜（David Robertson）認為，這是一種「合理的擔憂」，監控受感染者接觸過的任何寵物或動物的選擇似乎是明智之舉，雖然老鼠、松鼠等齧齒動物可以攜帶病毒，但其他面臨風險的動物種類範圍目前尚不清楚。

目前，西班牙是迄今為止受猴痘病毒影響最嚴重的國家之一，而昨天，英國爆發猴痘疫情的規模幾乎增加了兩倍，因為衛生官員證實又有37名患者感染。而本月，也在包括美國、澳大利亞、加拿大在內的 16個國家都檢測到了這種病毒。