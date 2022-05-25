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科學家：猴痘疫情多年來等著爆發　天花疫苗停打40年免疫力狂跌

▲▼猴痘。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

▲猴痘已經擴散至全球至少16國。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

記者吳美依／編譯

猴痘疫情蔓延至少16國，累計近300起確診或疑似病例。《衛報》指出，世界衛生組織（WHO）1980年宣布天花病毒完全根除前，多數國家已經逐漸減少常規性的天花疫苗接種，40多年後的現在，具免疫力人群比例大幅降低。巴黎巴斯德研究院（Pasteur Institute）研究員布雷班（Dr Romulus Breban）更直言，「這個疫情真的在等著爆發。」

報導指出，天花疫苗能夠預防天花及猴痘病毒，但如今具防護力的人口比例大幅下降，病毒更容易從動物傳染到人類身上，或者在人與人之間傳播，加劇大規模疫情爆發的風險，英國等地的猴痘病例「前所未見」激增，可能成為一場即將爆發的疫情。

布雷班及研究團隊2020年建立的數學模型發現，「隨著免疫力下降，猴痘對衛生安全構成日益嚴重的威脅」，以剛果民主共和國（DRC）為例，1980年代初期的猴痘免疫力高達85%，2012年已跌至60%，2020年超過4千起疑似病例、至少171人死亡。

布雷班表示，「我們的免疫水準幾乎是零。50歲以上的人很可能免疫，但我們其他人沒有，所以我們非常非常容易受到（猴痘）影響。」不過，他仍相信疫情是可控制的，也能藉機在病毒流行國家推動疫苗接種運動。

▲猴痘最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）

▲猴痘最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）全球健康計畫研究員海曼（Prof David Heymann）說，這次疫情似乎更像是偶然事件，一旦病毒進入男男性行為的群體，就被放大了。

倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）傳染病教授梅德利（Graham Medley）也認為，猴痘疫情不太可能在普通群眾之中出現像新冠一樣的「爆炸性成長」感染。但他認為，隨著接觸者追蹤放緩，疫情可能還會持續數月。

隨著猴痘病例激增，許多人擔心病毒是否演化變得更具傳染力。目前為止，科學家沒有找到相關證據，但他們正在研究DNA，釐清是否發生改變行為的突變。根據目前基因研究，病毒與2018、2019年傳播至英國、新加坡及以色列的毒株相符。

此外，《刺胳針》一篇研究指出，抗病毒藥物tecovirimat可能協助減緩猴痘病毒引發的疾病，英國已經著手確保藥物供應無虞，並讓猴痘患者的密切接觸者注射天花疫苗，減少有症狀感染及重症風險。

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