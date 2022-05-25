墨西哥15蒙面人闖飯店「瘋狂掃射」　猛轟50多槍至少11死

▲墨西哥塞拉亞（Celaya）一家飯店23日晚間遭大約15名槍手瘋狂掃射，至少11人身亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

墨西哥中部瓜納華托州發生槍擊案，一群大約15人的蒙面槍手23日晚間闖入1家飯店和2間酒吧瘋狂掃射與攻擊，造成至少11死亡、5人受傷。地方當局表示，這群武裝分子朝著飯店顧客和員工開了50多槍。

英國《獨立報》引述當地媒體報導，瓜納華托州塞拉亞（Celaya）當地時間23日晚間10點左右，大約15名武裝人員從幾輛車裡走了出來，闖入了一家附有酒吧設施的飯店「Gala Hotel」瘋狂掃射，一群人站在飯店裡和酒吧內外，朝著顧客和員工開了50多槍。

▲飯店周邊其他酒吧也一併遭到攻擊，事後安全部門在現場拉起封鎖線。（圖／路透）

當局表示，襲擊者掃射飯店後，又向周邊另外2間酒吧投擲疑似是自制彈藥的燃燒彈，造成5名女子和1名男子當場身亡。而當局表示，最初進入飯店槍擊現場時發現2男2女共4人死亡，另有1名女子送醫後不治。這場襲擊目前已帶走11條人命，至少5人受傷。

警方稱，根據遺留在酒店內的一塊紙板上所寫訊息，這些戴著蒙面頭巾的幫派成員屬於當地販毒集團「Santa Rosa de Lima Cartel」，而這場攻擊行動似乎與對手販毒集團「Jalisco New Generation Cartel」的糾紛有關。截至24日上午，當局尚未逮捕任何嫌疑人。

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