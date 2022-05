德州小學槍擊20多死悲劇「10年前發生過」　歐巴馬：早該採取行動

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國德州一所小學24日發生21人死亡的校園槍擊事件,前總統歐巴馬表示,德州10年前才發生20多人死亡的桑迪胡克小學(Sandy Hook)槍擊事件,美國早該對槍枝暴力採取行動。如今更有數據顯示,在2022年邁入第144天的這一刻,全美已發生212起大規模槍擊案。

▲美聯社最新消息指出,這起槍擊事件造成21人死亡,包括19名孩童及2名成人,不包括槍手。(圖/路透,下同)

綜合CNN、衛報報導,德州烏佛德(Uvalde)羅伯小學24日發生槍擊事件,造成包含19名孩童在內的21人死亡,槍手年紀18歲,是德州尤瓦爾迪高中(Uvalde High School)的學生拉莫斯(Salvador Ramos)。據傳拉莫斯在闖入小學掃射之前,先朝祖母開槍,接著駕車外出前往犯案地點,棄車徒步進入校園開火,最終被警方擊斃。

然而10年前的德州也曾經爆發過大型校園槍擊事件,那就是康乃狄克州2012年12月14日的桑迪胡克小學(Sandy Hook)槍擊案。商業內幕報導,這起事件當年造成20名孩童、6名工作人員被殺害,是美國史上最致命的大規模小學校園槍擊事件之一,且槍手同日殺死自己的母親,並在屠殺事件後輕生。前總統歐巴馬任內表示,這是他8年總統任期中最黑暗的一天。

只不過多年過去,美國槍擊事件仍不斷發生。2022年5月24日,宣告邁入2022年的第144天,但非營利組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計顯示,2022年已經發生212起大規模槍擊事件,這也代表今年發生的槍擊案數量比今年走過的天數還要多。依據該組織的定義,大規模槍擊案為造成4人或4人以上受傷或死亡的事件,不包括槍手。

對於烏佛德羅伯小學校園槍擊案,歐巴馬24日晚間透過推特表示,桑迪胡克事件已經過去將近10年,10天前發生水牛城槍擊案(Buffalo),美國早該對槍枝暴力採取行動。

It’s long past time for action, any kind of action. And it’s another tragedy—a quieter but no less tragic one—for families to wait another day.