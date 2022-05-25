德州小學槍擊20多死悲劇「10年前發生過」　歐巴馬：早該採取行動

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州一所小學24日發生21人死亡的校園槍擊事件，前總統歐巴馬表示，德州10年前才發生20多人死亡的桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊事件，美國早該對槍枝暴力採取行動。如今更有數據顯示，在2022年邁入第144天的這一刻，全美已發生212起大規模槍擊案。

▲美聯社最新消息指出，這起槍擊事件造成21人死亡，包括19名孩童及2名成人，不包括槍手。（圖／路透，下同）

綜合CNN、衛報報導，德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生槍擊事件，造成包含19名孩童在內的21人死亡，槍手年紀18歲，是德州尤瓦爾迪高中（Uvalde High School）的學生拉莫斯（Salvador Ramos）。據傳拉莫斯在闖入小學掃射之前，先朝祖母開槍，接著駕車外出前往犯案地點，棄車徒步進入校園開火，最終被警方擊斃。

然而10年前的德州也曾經爆發過大型校園槍擊事件，那就是康乃狄克州2012年12月14日的桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案。商業內幕報導，這起事件當年造成20名孩童、6名工作人員被殺害，是美國史上最致命的大規模小學校園槍擊事件之一，且槍手同日殺死自己的母親，並在屠殺事件後輕生。前總統歐巴馬任內表示，這是他8年總統任期中最黑暗的一天。

只不過多年過去，美國槍擊事件仍不斷發生。2022年5月24日，宣告邁入2022年的第144天，但非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計顯示，2022年已經發生212起大規模槍擊事件，這也代表今年發生的槍擊案數量比今年走過的天數還要多。依據該組織的定義，大規模槍擊案為造成4人或4人以上受傷或死亡的事件，不包括槍手。

對於烏佛德羅伯小學校園槍擊案，歐巴馬24日晚間透過推特表示，桑迪胡克事件已經過去將近10年，10天前發生水牛城槍擊案（Buffalo），美國早該對槍枝暴力採取行動。

It’s long past time for action, any kind of action. And it’s another tragedy—a quieter but no less tragic one—for families to wait another day. — Barack Obama (@BarackObama) May 25, 2022

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

