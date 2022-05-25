華視懲處名單「沒有陳雅琳」遭批不合理！文化部長李永得回應了

▲華視9度出包，而日前懲處報告也備受外界質疑。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

華視接連出包，懲處名單在日前出爐，但懲處18人當中竟然隻字未提台長陳雅琳，而副台長蔡明達遭記兩大過、免職，處分最重，今（25）日立法院召開教育及文化委員會，立委萬美玲直批處分結果不合理，副台長也在台長管轄之下，為何台長未被懲處？而文化部長李永得回應，尊重懲處結果，但會將外界聲音轉達給公視董事會。

華視自4月20日以來，因字幕問題連續出錯8次，成為各界議論的焦點，不料23日才剛公佈懲處名單，24日又再被網友抓包寫錯聯電榮譽董事長曹興誠的姓氏，還被議論「是逆向操作收視率嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華視懲處名單中未提陳雅琳。（資料圖／記者屠惠剛攝）

針對華視9度出包，李永得今日接受立委質詢時表示，在華視的相關人力配置上，已全部重新訂定。不過立委萬美玲提到，華視懲處名單洋洋灑灑懲處了18人，卻隻字未提陳雅琳，其中代理副台長蔡明達遭記兩大過和免職，是其中最重的處分。

萬美玲直批，副台長明明就在台長（陳雅琳）的管轄之下，而且在4月20日之後，華視還出錯了7次，當時陳雅琳依然是台長，為何沒有被懲處，很明顯不合理，直問「這種處分結果，你認為合理嗎？」

▲文化部長李永得接受質詢，表示會將委員的聲音轉達給公視董事會。（圖／記者林育綾攝）

李永得回應，尊重獎懲委員會的處分，既然尊重，就不能去講這結果是對或錯。萬美玲又表示，這種懲處方式和管理方式，可能會造成華視的同仁不服，就有華視內部的人（台大新聞研究所教授、華視新聞公評人王泰俐）執筆的報告指出，陳雅琳身兼多職，而且台長辦公室竟「高高在上」等敘述。

萬美玲提到，不能夠只是一直回答「尊重」，身為主管機關應該要去了解。李永得回應，這會轉達給公視董事會，董事會確實需要聆聽外界的聲音、聽全民的聲音。