　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國逮捕1名恐怖組織ISIS相關人士　涉暗殺前總統小布希

▲▼美國前總統小布希。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府宣布，逮捕了一名企圖暗殺前總統小布希的ISIS相關人士。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國司法部表示，當局24日逮捕一名與恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）有關的男子，並指控他協助並教唆暗殺前總統小布希（George W. Bush）。這名52歲的伊拉克男性公民名叫希哈布（Shihab Ahmed Shihab），最初是在2020年9月入境，現居俄亥俄州哥倫布市（Columbus）。

根據《福斯新聞》、CBS等美媒報導，美國司法部指出，希哈布24日遭美國聯邦調查局（FBI）聯合反恐小組逮捕，並於當日下午在俄亥俄州聯邦法院出庭。FBI提出證詞指控希哈布，企圖協助另外4名伊拉克籍ISIS成員從美國南部邊境偷渡入境，目的是為了密謀殺害前總統小布希，以報復過去美國入侵伊拉克期間造成的傷亡。

司法部稱，52歲的希哈布最初是在2020年9月持短期訪問簽證（visitor visa）入境，並於2021年3月申請庇護，在俄亥俄州哥倫布市和印第安納州首府做過許多不同工作，但庇護申請目前仍在審查中。

起訴書中提到，希哈布企圖以數萬美元雇人協助偷渡，然而，他聯繫的正是FBI的線人，他在不知情的狀況下向線人自爆，自己是海外組織「Al-Raed」（意為雷霆）的成員，雖然組織與ISIS無關，但他希望ISIS能批准並且配合這場暗殺行動。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
林志玲無預警曝喜訊！　送兒禮物：小生命奇蹟誕生
最強奶媽確診「嚴重呼吸困難」！　燒到崩潰3症狀曝
絕命影片曝！男大生雨夜摔車　衝客運車底遭輾斃
快訊／新北提前放暑假？　侯友宜回應了
快訊／全民瘋搶機票害大當機！　虎航道歉了
快訊／15縣市「大雨特報」！　這2天雨彈最猛
陳文茜悲認「這次狀況有點糟」！美權威：換掉全身白血球
快訊／宜蘭傳食物中毒！　吃咖哩飯後嘔吐、冒冷汗3人送醫
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥15蒙面人闖飯店「瘋狂掃射」　猛轟50多槍至少11死

出生被宣判死胎！女嬰下葬1小時神奇復活　爸挖墳嚇壞：她在哭

155：5高票當選！　譚德塞連任世界衛生組織秘書長

德州小學槍擊20多死悲劇「10年前發生過」　歐巴馬：早該採取行動

通膨太兇！美女師被迫「賣血養家」　嘆：繳完帳單一毛錢也不剩

美國逮捕1名恐怖組織ISIS相關人士　涉暗殺前總統小布希

德州槍擊已致21死！拜登痛心「大屠殺」：18歲擁槍是錯誤的

德州21死18歲槍手長相曝！　IG預告犯案私訊內容流出

日本捷克WHA挺台　9友邦接力高呼「台灣能幫忙」

周文偉出軌！娶望族妻卻自稱「未亡夫」　網路訊息曝光

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

墨西哥15蒙面人闖飯店「瘋狂掃射」　猛轟50多槍至少11死

出生被宣判死胎！女嬰下葬1小時神奇復活　爸挖墳嚇壞：她在哭

155：5高票當選！　譚德塞連任世界衛生組織秘書長

德州小學槍擊20多死悲劇「10年前發生過」　歐巴馬：早該採取行動

通膨太兇！美女師被迫「賣血養家」　嘆：繳完帳單一毛錢也不剩

美國逮捕1名恐怖組織ISIS相關人士　涉暗殺前總統小布希

德州槍擊已致21死！拜登痛心「大屠殺」：18歲擁槍是錯誤的

德州21死18歲槍手長相曝！　IG預告犯案私訊內容流出

日本捷克WHA挺台　9友邦接力高呼「台灣能幫忙」

周文偉出軌！娶望族妻卻自稱「未亡夫」　網路訊息曝光

台東熱氣球繫留明開搶、漢堡王買1送1！2大「線上旅展」下殺3.5折

唐揚雞堆成小山！台中丼飯＋戰斧級厚切鮭魚　還有免費白飯味噌湯

想婚男交出存摺提款卡　「女友」領光86萬：我結婚有小孩了

黃偉哲關懷義消救災防疫安全　購買快篩試劑備用

墨西哥15蒙面人闖飯店「瘋狂掃射」　猛轟50多槍至少11死

老闆要求快篩費用該誰出？　勞動部：應由雇主負擔

公衛專家認疫情「無法阻擋」！籲75歲↑優先快篩　沒打疫苗更需要

情侶被迷昏！她醒來下面流出「以為是男友的」　真相讓她崩潰

燒鴨店二代「大肌肌爆出」45度角激似瘦子　網嗨喊：搬去新竹了

正妹一見鍾情大13歲副教授！「遭玩弄拋棄」檢舉：他睡多名女學生

國際熱門新聞

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

德州槍手身份曝！　疑殺阿嬤再闖校園屠殺15師生

周文偉娶望族妻人生好順遂　留美高材生一個原因淪流浪教授

德州18歲槍手長相曝！　IG預告犯案內容流出

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

60條蛇竄出地板　男崩潰發現75顆蛋

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」

陳時中登英國大報：WHO完整納入台灣能讓各國受益

快訊／德州小學槍擊案傳增至21死！　包括18學童

更多熱門

相關新聞

德州槍擊致21死！拜登：18歲擁槍是錯誤的

德州槍擊致21死！拜登：18歲擁槍是錯誤的

美國德州烏佛德羅伯小學（Robb Elementary School）在當地時間24日爆發槍擊案，造成21人死亡，年僅18歲的槍手也在與警方駁火過程中被擊斃。剛從亞洲行返回白宮的美國總統拜登隨後發表全國演說，將這起大規模槍擊案稱為「美國的另一場大屠殺」，還聲稱18歲的孩子能合法擁有槍支是錯誤的。

德州18歲槍手長相曝！　IG預告犯案內容流出

德州18歲槍手長相曝！　IG預告犯案內容流出

快訊／德州小學槍擊案傳增至21死！　包括18學童

快訊／德州小學槍擊案傳增至21死！　包括18學童

拜登表態願軍事護台　布林肯26日談對中政策

拜登表態願軍事護台　布林肯26日談對中政策

中俄轟炸機日本附近巡航　美：顯示美日關係堅固

中俄轟炸機日本附近巡航　美：顯示美日關係堅固

關鍵字：

美國前總統小布希暗殺ISIS伊斯蘭國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面