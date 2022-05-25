美國逮捕1名恐怖組織ISIS相關人士　涉暗殺前總統小布希

▲美國政府宣布，逮捕了一名企圖暗殺前總統小布希的ISIS相關人士。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國司法部表示，當局24日逮捕一名與恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）有關的男子，並指控他協助並教唆暗殺前總統小布希（George W. Bush）。這名52歲的伊拉克男性公民名叫希哈布（Shihab Ahmed Shihab），最初是在2020年9月入境，現居俄亥俄州哥倫布市（Columbus）。

根據《福斯新聞》、CBS等美媒報導，美國司法部指出，希哈布24日遭美國聯邦調查局（FBI）聯合反恐小組逮捕，並於當日下午在俄亥俄州聯邦法院出庭。FBI提出證詞指控希哈布，企圖協助另外4名伊拉克籍ISIS成員從美國南部邊境偷渡入境，目的是為了密謀殺害前總統小布希，以報復過去美國入侵伊拉克期間造成的傷亡。

司法部稱，52歲的希哈布最初是在2020年9月持短期訪問簽證（visitor visa）入境，並於2021年3月申請庇護，在俄亥俄州哥倫布市和印第安納州首府做過許多不同工作，但庇護申請目前仍在審查中。

起訴書中提到，希哈布企圖以數萬美元雇人協助偷渡，然而，他聯繫的正是FBI的線人，他在不知情的狀況下向線人自爆，自己是海外組織「Al-Raed」（意為雷霆）的成員，雖然組織與ISIS無關，但他希望ISIS能批准並且配合這場暗殺行動。

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