德州槍擊已致21死！拜登痛心「大屠殺」：18歲擁槍是錯誤的

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州烏佛德羅伯小學（Robb Elementary School）在當地時間24日爆發槍擊案，造成21人死亡，年僅18歲的槍手也在與警方駁火過程中被擊斃。剛從亞洲行返回白宮的美國總統拜登隨後發表全國演說，將這起大規模槍擊案稱為「美國的另一場大屠殺」，還聲稱18歲的孩子能合法擁有槍支是錯誤的。

▲拜登在德州槍擊案爆發後表示，18歲的孩子擁槍是錯誤的。（圖／路透）

綜合美媒報導，拜登24日在白宮發表全國談話時，強調「常識性涉槍械法律」的重要性，聲稱不是所有的悲劇都可以預防，但這些法律可以產生積極的影響，「一個18歲的孩子可以走進一家賣槍支的商店，買2支攻擊性武器的想法是錯誤的。以上帝的名義，除了殺人，你還需要攻擊性武器來幹嘛？」

他也在演講中呼籲美國進行槍枝改革，「我們為什麼要忍受這種屠殺？我們為什麼要讓這種事發生？我已經厭倦了！所以美國的父母和公民們，現在是我們把痛苦轉化為行動，讓這個國家的每一位民選代表了解，是採取行動的時候了。不要告訴我，我們不能對這場大屠殺產生影響。」

拜登也在演講中提到，自美國康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook）2012年的槍擊案釀成26名師生死亡以來，美國校園至今已發生超過900起槍擊事件，「我受夠了，我們必須行動」。

據CNN報導，發生槍擊案的羅伯小學，距離德州第二大城、全美第七大城聖安東尼奧（San Antonio）133公里遠。而涉案的槍手拉莫斯（Salvador Ramos）今年只有18歲，是烏佛德高中的學生，他當天上午涉嫌先在家中殺死自己的祖母後，驅車開往羅伯小學，之後拋棄車輛徒步進入校園，攜帶的槍枝有一把手槍，可能還有一把步槍。他在犯案後已被警方擊斃。

初稿：09:25

更新：09:52