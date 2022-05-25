通膨太兇！美女師被迫「賣血養家」　嘆：繳完帳單一毛錢也不剩

▲希爾的薪水原本足以養活自己及2個孩子，如今因為物價飆漲，被迫賣血養家。（圖／翻攝自Facebook／Christina Seal）



記者吳美依／編譯

美國路易斯安那州41歲教師希爾（Christina Seal）擔任特教老師18年，非常熱愛這份工作，但由於通貨膨脹及物價飆漲，她的薪水如今已經不夠用，被迫每周捐血2次，才能養活自己與2個孩子，「現在，我的薪水已經不足以維持我們的生活了，我繳完帳單後就什麼也不剩了。」

《華盛頓郵報》報導，一個月前，美國勞工統計局宣布，過去一年物價上漲8.5%，成為1981年12月以來的最大年度漲幅。燃料、食物及住房成本飆至多年以來最高，美國數百萬個家庭因為財務壓力，面臨新的生活限制，以及更艱難的選擇。

希爾教職年薪5.4萬美元（約新台幣160萬元），原本付完房租、車貸及生活開銷後，還能有一些閒錢，但去年9月開始，生活成本卻逐漸攀升，她越來越常使用信用卡繳帳單，債務增加到大約1萬美元（約30萬美元）。

▲由左至右依序為希爾的兒子、希爾、希爾男友及希爾女兒。（圖／翻攝自Facebook／Christina Seal）

希爾試圖申請所有能想到的政府補助計畫，卻完全不符合資格，「對於像我這樣的中產階級而言，沒有任何計畫可用。」去年秋天，她發現捐血每月可以賺到400-500美元（約新台幣1.2-1.5萬元），於是開始每周二、四固定前往診所報到，至今已近6個月，成為通膨新日常，但受訪時仍坦言，「我從沒想過，自己會淪落到必須賣血來餵飽我的孩子。」

今年4月初，希爾胃部出現撕裂般的劇痛，被急診室醫師告知可能膽囊有問題、出現潰瘍，必須動手術，但她考慮到保險給付後手術仍將耗費近1000美元（約新台幣3萬元），因此決定暫緩，儘管現在飯後經常胃痛，仍持續捐血養家。

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