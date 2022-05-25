被男星性騷「激似賴品妤」女教練起底　被圍勦怒剃頭慘變哈門

▲女教練芭奈。（圖／翻攝IG／panay0608）

記者葉國吏／綜合報導

演活反派惡男「潘威廉」男星張哲豪（36歲、本名廣田豪），被控性騷擾長相激似立委賴品妤的女健身教練「芭奈」。其實女教練早在先前就因撞臉賴品妤被網友圍勦，結果她一怒之下剃頭又變謝和弦。

根據《CTWANT》報導指出，年僅22歲的芭奈在健身圈小有名氣，不但身材健美姣好，臉蛋也相當美豔，甚至側臉還神似民進黨正妹立委賴品妤，日前賴品妤在ig上貼出自己小露事業線的貼文引發正反兩面評價，同時戰火也延燒至芭奈，不少網路酸民私訊芭奈謾罵，讓她無奈出面澄清自己並非賴品妤。

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▲女教練外型神似賴品妤，遭到網友誤認。（圖／右翻攝自IG：souichi_lai／左翻攝IG：panay0608）

本站曾報導《女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征 她無辜喊：到底多像》，當時芭奈就曾因賴品妤貼性感照被波及，當時有酸民就直接到她臉書罵人「賴小姐，立委可能就是你人生的巔峰」，讓她感到相當無辜，甚至還氣到剃髮，結果又被不明人士私訊「換了造型很像謝和絃」，讓她氣炸PO文怒吼「像個屁！！！！！」。

▲ 沈巴奈遭網友騷擾。（圖／翻攝自爆廢1公社）

芭奈向周刊投訴指出，「潘威廉」張哲豪在社群軟體上言語性騷擾，甚至將自己拍攝的女粉絲清涼照傳給她，讓芭奈氣得出面投訴，「他就很噁心阿，我說不想跟他聊這些，他還傳來一些暗示自己下體尺寸的對話，更誇張的他還有傳給我，他拍別的女生露奶照片給我看。」

芭奈說，她拒絕張哲豪的邀約後，張竟稱自己下體尺寸非凡，「之前每一人都說我XX，我都覺得在唬爛，結果後來遇到一個西班牙女生，才知道原來不是騙人。」更稱自己被西班牙女生「認可過」。