周文偉妻是望族！台中老家曝光　留美高材生1原因淪流浪教授

▲前台灣省調酒協會理事長李勝裕（前排右1）回憶，周文偉（前排左1）個性高傲，人際關係不佳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美籍台灣人周文偉5月15日在美國加州台灣基督長老教會，犯下1死5傷槍擊案，震驚台美社會。1953年出生的周文偉，自稱是「湘軍難民子」，父母因國共內戰從中國湖南跟著軍隊撤退來台。1970年，周以第一志願考上台中一中，之後考取逢甲大學企管系，畢業後赴美留學，順利取得碩士學位，並與出身彰化員林望族的妻子結婚，生下二個兒子，之後移民美國。

1985年間，周文偉成為美國德州達拉斯第一位獲得認證的華裔餐飲管理經理，還擔任美國勞工暨消費者保護聯盟副總裁，以當年的時空背景來看，可說是人人稱羨的人生勝利組。

▲周文偉曾在台灣4所大學任教，卻因曠職、人際關係等問題遭解聘。

1991年，周從美國回台任教，擔任輔仁大學講師；1992至2006年間，又先後任教於南台科大觀光系、屏科大生活應用科學系、中華科大觀光系擔任講師及助理教授，迅速累積不少教學經驗，還曾出版《調酒師的聖經》等書，看似風光。

▲周文偉很會讀書，高中考上中部第一志願台中一中。

不過，由於周個性偏執，人際關係不佳，任教狀況連連。本刊調查，1995年8月，屏科大以曠職為由不續聘；中華科大也在2005年將他解聘，為此，周威脅校方說要背十字架到總統府、教育部示威抗議；為了安撫周，校方讓他不用授課，還加發一年薪水，周才在2006年和平離校。

▲周文偉老家位於台中市，目前已易主。

此後，又曾輾轉到中國江蘇江南大學教授酒店管理，但同樣表現不佳。很多認識周文偉的人，都覺得他個性高傲。前台灣省調酒協會理事長李勝裕就表示，他曾與周一起擔任調酒比賽評審，周自視甚高，對講師身分不滿，認為未獲公平待遇。離開教職後，周在台中經營美國餐飲管理社區學院，號稱可代辦美國大學的先期教育，協助學生赴美求學，但經營不久就停止運作。





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