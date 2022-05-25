金融巨鱷索羅斯：俄烏可能開啟三次世界大戰　中俄正包圍自由世界

▲索羅斯認為中俄在經濟實力乃至政治勢力上，都正在對自由世界構成存亡威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞士達沃斯（Davos）經濟論壇來到第二天，91歲的金融巨鱷索羅斯（George Soros）24日表示，烏克蘭可能成為第三次世界大戰的開端，而保護自由世界的文明最好的方式，就是西方國家務必擊潰俄羅斯總統普丁的侵略。他更點出由中、俄領頭的高壓政權如今掌握了優勢，自由世界正面臨包圍局面。

路透社報導，索羅斯辦公室釋出他的演講稿，點出烏克蘭是如中國、俄國等封閉社會，與開放社會之間邊境糾紛的一部分，「（俄）入侵（烏）可能已經成為第三次世界大戰的開端，而且我們的（自由世界）文明有可能無法存活下來。」

「保存我們的文明最佳而且可能是唯一解，就是盡快擊潰普丁」，索羅斯認為普丁與克林姆林宮起先以為能達成在烏克蘭「特別軍事行動」的所有預定目標，但現在已經看清入侵烏克蘭是個錯誤，也準備進行停火談判，「但真正停火幾乎是不可能的，因為他不能信任，普丁愈弱，就愈難以捉摸。」

對於俄烏戰爭乃至於可能釀成開放社會與封閉社會的衝突結果，索羅斯表示，「我無法預測最後會怎麼樣，但烏克蘭肯定有獲勝的機會。」

除了全球國土面積最大的俄羅斯，索羅斯也談到已是世界第二大經濟體的中國，他與美國總統拜登的說法相呼應，表示西方不得不與專制政權進行一場衝突，而且他對此抱悲觀觀點，「高壓政權現在正處於優勢地位，開放社會正在被包圍。如今中國和俄羅斯是對開放社會的最大威脅。」

索羅斯點出數位科技尤其是人工智慧，近年來已為中國政府搜集了大量的個人數據，幫助監視和控管中國的公民，手段的侵略性更勝於以往。他更批評中國國家主席習近平的「清零政策」，表示政策徹底失敗，還把上海逼向公開反叛的邊緣。

清零政策更可能導致更大的政治後果，索羅斯表示習近平在防疫上犯了一系列的錯誤，可能對他個人造成巨大衝擊，讓中國共產黨對是否破例讓他連任第三任期出現變數，「就算他真的連任了，中央政治局可能也不會讓他隨自己意思挑選新任的政治局常委。」