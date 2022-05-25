陳時中專文登英國大報：WHO完整納入台灣能讓各國受益

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中投書英國，為台灣加入WHO發聲。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者陳韻聿倫敦24日專電

英國大報「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天刊登衛生福利部長陳時中專文，題為「為何世界衛生組織持續排除台灣」，內容提到台灣完整參與世衛組織將讓其他國家受益於台灣的專業能力。

陳時中指出，COVID-19全球疫情延燒至今兩年，已有超過625萬人喪生，包括英國約17萬8000人。當各國忙於因應疫情，台灣的防疫成就廣獲世界肯定。台灣有2350萬人口，截至本月10日，僅近1000例死亡；另一方面，台灣去年經濟成長率高達6.45%，成功經驗值得他國學習。

專文提到，台灣對抗疫情成功，部分必須歸功於1995年啟動、目前覆蓋率高達99.9%的全民健康保險體系。全民健保完整的資料庫以及與時俱進的資訊系統更是台灣數位科技防疫的成功關鍵。

陳時中表示，2020年2月，疫情大流行初期，為降低社區傳染風險，政府建置「入境檢疫系統」，透過全民健保數據庫、移民署以及海關資料庫，創建大數據分析，結合後端「電子圍籬智慧監控系統」，以手機定位掌握個人行蹤，確保落實居家隔離檢疫。另一方面，為保護個人資料，民眾個資在疫情調查後即銷毀，最多存放28天。

陳時中提到，去年5月起，政府將遠距醫療納入全民健保給付、擴大開設視訊門診，以降低感染及群聚風險；醫療人員也可使用「健保醫療資訊雲端查詢」以及電子病歷系統，取得病患的醫療記錄。這些措施有助偏遠地區居民取得醫療照護、落實世衛組織（WHO）「全民均健」目標。

專文指出，台灣以往講究精準科技防疫、邊境風險嚴管等，曾成功圍堵疫情入侵，但Omicron變種病毒株自去年末席捲全球，台灣也隨其他國家進入廣泛的社區流行階段。今年4月，有鑑於Omicron感染多為輕症或無症狀，政府改以「重症清零、輕症有效控管、減災、照護中重症患者」為重點，推動「新台灣模式」，避免疫情嚴重影響民眾生活。

陳時中指出，因為政治壓力，台灣已連續5年未受邀出席世界衛生大會（WHA），令人遺憾。第75屆WHA正在舉行，台灣呼籲WHO以及各利害相關方支持台灣參加WHA，完整參與WHO各項會議、機制和活動，落實WHO憲章「健康是基本人權」以及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」。