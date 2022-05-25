WHO稱猴痘疫情「可防可控」　德國火速下訂4萬劑疫苗

▲德國火速訂購4萬劑猴痘疫苗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織（WHO）24日表示，自從「非猴痘常見散播國家」於5月7日通報首起病例以來，全球已有131起猴痘確診和106起疑似病例，但應該是可以控制。面對猴痘疫情在歐洲多國擴散，德國已下訂4萬劑巴伐利亞北歐公司（Bavarian Nordic）的Imvanex疫苗，預備在德國爆發更嚴重疫情時接種。

根據《路透社》報導，德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）24日在記者會上表示，建議對感染者進行至少 21 天的隔離期措施，目前足以控制疫情。

勞德巴赫強調，如果猴痘疫情在德國變嚴重時，可能有必要實施「圈選接種」（ring vaccination）。

WHO「全球傳染病危害預防部門」負責人布里安（Sylvie Briand）指出，鼓勵各國全都加強追蹤猴痘傳染程度和趨勢，目前尚不清楚只是冰山一角，還是已經傳播到高峰。

▲WHO認為猴痘疫情應該可防可控。（圖／路透）



布里安強調，這波疫情不太尋常，但應該可防可控，目前也有針對猴痘的疫苗與療法，呼籲採取適當遏制措施、擴大研究和全球合，WHO也會進一步召開會議來建議成員國如何控制情勢。

布里安表示，許多案例出現在有過男男性行為的人身上，但並非全部，防止性傳播感染特別重要。

▲猴痘主要在非洲流行，死亡率大約1%。（圖／路透）



猴痘是西非和中非部分地區的地方流行病，之前在世界其他區域很罕見，近期絕大多數通報案例出現在歐洲。這種病毒感染後通常病況輕微，主要是透過密切接觸傳染，症狀包括發燒和皮疹。

目前這波疫情確認為西非病毒株引起，死亡率在1%左右。

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