　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO稱猴痘疫情「可防可控」　德國火速下訂4萬劑疫苗

▲▼德國火速訂購4萬劑猴痘疫苗。（圖／路透）

▲德國火速訂購4萬劑猴痘疫苗。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織（WHO）24日表示，自從「非猴痘常見散播國家」於5月7日通報首起病例以來，全球已有131起猴痘確診和106起疑似病例，但應該是可以控制。面對猴痘疫情在歐洲多國擴散，德國已下訂4萬劑巴伐利亞北歐公司（Bavarian Nordic）的Imvanex疫苗，預備在德國爆發更嚴重疫情時接種。

根據《路透社》報導，德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）24日在記者會上表示，建議對感染者進行至少 21 天的隔離期措施，目前足以控制疫情。

勞德巴赫強調，如果猴痘疫情在德國變嚴重時，可能有必要實施「圈選接種」（ring vaccination）。

WHO「全球傳染病危害預防部門」負責人布里安（Sylvie Briand）指出，鼓勵各國全都加強追蹤猴痘傳染程度和趨勢，目前尚不清楚只是冰山一角，還是已經傳播到高峰。

▲▼猴痘（monkeypox）。（圖／路透）

▲WHO認為猴痘疫情應該可防可控。（圖／路透）

布里安強調，這波疫情不太尋常，但應該可防可控，目前也有針對猴痘的疫苗與療法，呼籲採取適當遏制措施、擴大研究和全球合，WHO也會進一步召開會議來建議成員國如何控制情勢。

布里安表示，許多案例出現在有過男男性行為的人身上，但並非全部，防止性傳播感染特別重要。

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲猴痘主要在非洲流行，死亡率大約1%。（圖／路透）

猴痘是西非和中非部分地區的地方流行病，之前在世界其他區域很罕見，近期絕大多數通報案例出現在歐洲。這種病毒感染後通常病況輕微，主要是透過密切接觸傳染，症狀包括發燒和皮疹。

目前這波疫情確認為西非病毒株引起，死亡率在1%左右。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
最小死後確診！新北2月大女嬰「被發現傷痕」　將解剖查真正死因
方文琳2年沒收入　求情知名製作人遭拒！王偉忠嘆：當年多紅
3歲重症童「猛爆性腦炎」病逝　爸慟捐兒骨髓：努力把你生回來
確診咳爆、喉痛5症狀！按「這對應神穴」有效
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：拜登軍事護台言論　與美政府新政策一致

馬力波大樓殘骸挖出200具遺體　家屬被逼錄「假自白」嫁禍烏軍

日本重新開放入境試辦「小團客」　首批美國7人抵成田機場

摩爾多瓦檢方：親俄前總統因「叛國及貪腐罪」遭拘留

WHO稱猴痘疫情「可防可控」　德國火速下訂4萬劑疫苗

罕見猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床前試驗

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」：對錯誤言行提出嚴正交涉

台灣平均智商「世界第一」是真的　芬蘭研究數據台人贏過日韓

烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

陸大媽搶地盤跳廣場舞　趕走孩子還踢翻交通錐

少女時代秀英.鄭敬淏穩交10年　曬LA出遊照「情侶視角」閃翻

紐時：拜登軍事護台言論　與美政府新政策一致

馬力波大樓殘骸挖出200具遺體　家屬被逼錄「假自白」嫁禍烏軍

日本重新開放入境試辦「小團客」　首批美國7人抵成田機場

摩爾多瓦檢方：親俄前總統因「叛國及貪腐罪」遭拘留

WHO稱猴痘疫情「可防可控」　德國火速下訂4萬劑疫苗

罕見猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床前試驗

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」：對錯誤言行提出嚴正交涉

台灣平均智商「世界第一」是真的　芬蘭研究數據台人贏過日韓

烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

紐時：拜登軍事護台言論　與美政府新政策一致

全台70％家長「手機相簿變這樣」！他揭慘況網笑翻：老師更可憐

猿象續戰台東　洋投大車拚泰迪強碰狂威

馬力波大樓殘骸挖出200具遺體　家屬被逼錄「假自白」嫁禍烏軍

日本重新開放入境試辦「小團客」　首批美國7人抵成田機場

摩爾多瓦檢方：親俄前總統因「叛國及貪腐罪」遭拘留

桑尼、塔克致勝雙保險　卡帥：他們就為關鍵時刻而生

台北樹蛙的寒冬新生

火辣女菇農「爆汗工作」！熱到衣服濕一半　身分曝光網嗨了

《間諜家家酒》爆紅　日網熱議「睡美人約兒」殺人還能獲得幸福？

被發燒3歲女兒嘔吐噴到　父大鬧急診護理師吞淚忍

國際熱門新聞

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」

WHO稱猴痘疫情可控　德國速訂4萬劑疫苗

烏克蘭外長：俄小偷竊烏糧食　盜賣全世界

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見那一根激憤狂毆

猴痘擴散至少16國　專家：與歐洲2派對有關

李根大尉躺醫院畫面曝　將「請病假」返韓

「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小腫瘤

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

更多熱門

相關新聞

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

美國和歐洲出現猴痘病例，疫情可能進一步擴散。美國藥廠莫德納（Moderna, Inc.）正對潛在猴痘疫苗進行臨床前試驗。

大陸研製出猴痘病毒核酸檢測試劑　40分鐘出結果

大陸研製出猴痘病毒核酸檢測試劑　40分鐘出結果

猴痘若傳給寵物　恐成地方病「永存歐洲」

猴痘若傳給寵物　恐成地方病「永存歐洲」

WHO稱猴痘疫情可控　專家曝2種人風險高

WHO稱猴痘疫情可控　專家曝2種人風險高

WHO：不用大規模接種猴痘疫苗

WHO：不用大規模接種猴痘疫苗

關鍵字：

猴痘WHO德國

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

星巴克5／25起推買一送一優惠

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

大雨夜襲15縣市！鄭明典曝熱區：雨勢持續

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

婦4症狀想拿清冠一號　中醫師驚：去急診

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

謎之「冨樫義博」推特帳號

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面