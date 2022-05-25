「新冠病毒侵腦」兒童死亡率25%！名醫曝4症狀：一發生很難救

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▲台灣這波本土疫情造成不少嬰幼童重症。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情造成不少嬰幼童重症，其中已公布4例因併發腦炎死亡。國內感染專家也成立跨醫院研究小組，要進一步調查是否和人體遺傳基因有關。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬也提醒，引發腦炎最關鍵症狀之一就是高燒41度、42度，代表腦部控制體溫的地方已經被病毒感染破壞了，因為一般感冒很少燒過40度。

國內目前累計14名兒童染疫重症，有6例併發腦炎，其中4例死亡。黃高彬指出，指揮中心一直說的「併發腦炎」正確應該說是「急性壞死性腦病變」，這種腦病變本來就是兒童的專利，大部分發生在12～18個月的嬰幼兒會比較多。

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黃高彬解釋，急性壞死性腦病變是一種病毒感染引起的身體免疫反應，導致腦組織被破壞，主要侵犯中樞神經，包括視丘、腦幹等大腦其他腦部位，會導致腦壓增加，導致顱底大孔疝氣，影響腦幹功能，導致呼吸循環障礙。

通常併發急性壞死性腦病變主要症狀之一就是高燒，而且會達到41度、42度，稱為「中樞熱」。黃高彬說，一般感冒發燒幾乎38度~39度，很少超過40度，莫名高燒而且不退，代表整個控制體溫的地方都被病毒感染破壞。

黃高彬強調，「高燒、痙攣、嘔吐跟意識障礙」是最主要四大症狀，病毒感染導致大腦上端跟下端出現變化，會導致痙攣，小孩也會呈現意識改變，嘔吐現象是因為腦壓增加導致。

黃高彬說，目前併發急性壞死性腦病變相關原因還不清楚，推測跟病毒感染引起的「免疫反應」有關係，以往在沒有新冠肺炎時期，兒童可能發生原因「第一是流感、第二是單純皰疹病毒、第三則是人類皰疹病毒第六型」，雖然說發生率不高，但是發生就很難救，死亡率10~25%。

黃高彬也直言，一年平均在醫學中心至少會遇到1、2個因病毒感染而併發急性壞死性腦病變案例，大部分都跟流感有關，醫師警覺性不夠高的話，就很難掌握治療黃金時期，也有很多人一開始就是去診所看，症狀惡化到大醫院，通常都來不及了。

而針對目前台灣兒童併發急性壞死性腦病變案例比較多的狀況，黃高彬表示，目前除了台灣，香港也有案例，比較奇怪的是日本都沒有發現，因此台灣也成立跨院區研究小組，要進一步研究是否和人體遺傳基因有關，會蒐集樣本去看看基因序列，從遺傳學上看基因有沒有特殊的地方。