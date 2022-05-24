中國外交部緊急約見「日本駐華公使」：對錯誤言行提出嚴正交涉

▲在QUAD四方安全會議結束後，中國外交部緊急約見「日本駐華公使」，針對日方談話內容，提出交涉。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國外交部亞洲司司長劉勁松在24日晚間，緊急約見日本駐華使館首席公使志水史雄，就日方在日美領導人會談、日美聯合聲明及日美印澳「四方安全會談」峰會涉華消極、錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切。

日本首相岸田文雄在「四方安全會談」強調，他們向世界表態，特別是在印度太平洋地區，絕不容許藉由武力片面改變現狀，「4國領袖能達成一致看法向世界表態，具有重要意義」。

岸田指出，峰會上也針對在東海及南海片面改變現狀嘗試的嚴重憂慮，及因應緬甸情勢等印度太平洋地區局勢進行討論。

他說，日美澳印朝自由且開放的印度太平洋，持續在廣泛領域進行實際合作，「未來5年將以在印度太平洋地區進一步提供超過500億美元投資與支援作為目標」

被問到有關因應中國的具體對策，岸田表示，日美澳印在為了實現自由且開放的印度太平洋、推動各個領域實際合作而進行討論的場合，「並未以特定國家作為對象」。

中國外交部在24日的例行記者會上指出，中國向來積極維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，中國作為《聯合國海洋法公約》等重要涉海公約締約國，一貫積極履行自身有關國際法義務，請有關國家不要戴著有色眼鏡，進行毫無根據的指責，搞小圈子挑動陣營對立，才真正威脅構建和平、穩定、合作的海洋秩序。

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