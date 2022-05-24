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台灣平均智商「世界第一」是真的　芬蘭研究數據台人贏過日韓

根據芬蘭機構公布的2022年「全球智商測試」結果，台灣平均智商位居世界第一。（示意圖，東方IC）

圖、文／鏡週刊

你知道全世界哪個國家的平均智商（IQ）最高嗎？別懷疑，就是台灣！根據芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」今年最新的「全球智商測試」結果顯示，世界上最聰明的前3個國家分別為：台灣、日本、匈牙利，台灣測試者平均智商達116.07，贏過日本的112.69。

IQ不僅與人們獲取的知識量有關，也和抽象思考、實際運用解決問題息息相關，測試國家智商平均水平則會受人口結構變化影響。Wiqtcom「全球智商測試」針對100多個國家進行，2019年測得結果為日本居冠，與第二名的台灣僅有0.02的差距。

芬蘭機構Wiqtcom進行的2022年「全球智商測試」結果顯示，台灣平均智商位居第一。（翻攝自Wiqtcom網站）

不過根據Wiqtcom在2022年的最新測試結果，台灣成了最聰明的國家，其次依序為日本、匈牙利（111.42）、韓國（111.36）、伊朗（111.33），第六至十名則為香港、塞爾維亞、義大利、越南與芬蘭。

不過Wiqtcom指出，台灣因測試人數較少，似乎只有最優秀的一群人參與，導致測得的平均智商結果可靠性降低，若台灣有更多人參與測試，結果可能會有所不同。

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