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革命性「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小肺部、卵巢腫瘤

▲▼疫苗,接種,注射,打針。（圖／CFP）

▲美國與澳洲科學家合作進行一項新的「癌症病毒」人體實驗。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國與澳洲科學家合作進行一項新的「癌症病毒」人體實驗，將一種透過基因改造的病毒注射到癌症患者體內，藉此殺死癌細胞，且不會傷害健康細胞，目前在動物實驗的結果相當成功，若人體實驗完成，有望成為新的癌症療法。

根據《每日郵報》報導，美國洛杉磯的希望之城（City of Hope）癌症護理和研究中心與澳州生物技術公司Imugene合作，針對一種名為「Vaxinia」的癌症病毒進行人體實驗，先前的動物實驗結果表明，Vaxinia能夠有效縮小結腸、肺、乳房、卵巢與胰腺癌腫瘤的大小。

Vaxinia病毒全名為CF33-hNIS Vaxinia，是一種在自然界發現的溶瘤病毒（oncolytic virus），科學家對它進行基因改造後，可以感染、複製並殺死癌細胞，但不會傷害健康的細胞。

研究人員指出，過去的免疫療法雖然對某些癌症有效，但患者經常復發，最終就會對這種療法停止反應或產生耐藥性。不過，Vaxinia可以活化患者的免疫系統，提高腫瘤中一種被稱為PD-L1的蛋白質量，讓免疫療法更加有效。

Imugene醫學博士李大能（Daneng Li，音譯）表示，先前對動物的實驗表明，溶瘤病毒可以刺激免疫系統對癌症的反應，同時也可以刺激免疫系統對免疫療法更敏感，「我們相信Vaxinia可以改善癌症患者與疾病戰鬥的結果。」

目前這項臨床實驗已招募100名來自美國和加拿大的癌症患者，部分患者將在腫瘤直接注射，或是透過靜脈注射Vaxinia，實驗將持續24個月，預計在2025年初完成。

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