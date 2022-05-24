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疫情衝擊僅賣1成票　端午連假公共運輸3大優惠搶客

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲端午連假將至，客運推出優惠吸客。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，公共運輸推出3大優惠，包括連假期間87條國道客運85折和台灣好行半價等票價優惠、轉乘優惠、租車優惠等，公路總局表示，目前國道客運仍有9成空位，民眾可多利用。

公路總局運輸組副組長楊聰賢表示，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路總局於端午連假期間推出三項公共運輸優惠措施，包括搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價等票價優惠；此外，搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費等轉乘優惠。

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▲▼ 公路總局運輸組副組長楊聰賢。（圖／記者李姿慧攝）

▲ 公路總局運輸組副組長楊聰賢說明端午連假公共運輸有多項優惠。（圖／記者李姿慧攝）

另也有東部專案和租車優惠，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠，及花東地區「在地有腳」租賃優惠最高折客運票價200元等優惠措施。

根據統計，目前東西部總計提供2.9萬班次及99.8萬座位數，業者已販售預售票，截5月22日止，整體國道客運總計售出6,771張，佔可售張數3.93%，其中西部國道客運售出5.15%，東部國道客運售出1.33%。

公路總局運輸組副組長楊聰賢表示，過往端午連假此時可賣2成到3成車票，今年受疫情影響，目前銷售僅有1成，國道客運全線預售票尚餘9成空位，西部尚有8成5空位，東部國道客運尚剩9成5，民眾可多加利用。

楊聰賢強調，連假期間公路總局為讓民眾於防疫期間安心搭乘客運，已請業者做好人車安全整備及防疫措施，各業者於場站、候車地點及高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，維護乘客及工作人員安全。

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