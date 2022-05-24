QUAD聯合聲明「含蓄警告」中國：反對改變現狀、加劇緊張局勢

▲美日印澳4國領導人在24日的Quad會談後，共同發佈了一份聯合聲明。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美日印澳4國領導人在24日的四方安全對話峰會（Quad）落幕後，共同發佈了一份聯合聲明，聲稱4國「堅決反對旨在改變現狀、加劇緊張局勢的脅迫、挑釁或單邊行動，並將致力於打造自由、開放、包容和有彈性的印太地區」。

據CNN報導，日本首相岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi），及新上任的澳洲總理阿爾巴尼塞（Anthony Albanese），24日在日本東京的首相官邸舉行了四方安全對話峰會。這是QUAD在2017年重啟對談後，4國領導人第2次展開面對面峰會。

4國在會後聯合發布聲明，將焦點放在了多國領土主張重疊、長期存在爭議的東海和南海上，強調「海洋規則的秩序正面臨挑戰，而4國堅決反對旨在改變地區現狀、加劇緊張局勢的脅迫、挑釁或單邊行動，例如將有爭議的地物軍事化、危險地派出海岸警衛隊船隻與海上民兵，並試圖破壞他國的近海資源開發活動」。

儘管4國的聯合聲明中並未明確提及「中國」2字，不過這份聲明被視為是對中國「含蓄的警告」，因為中國此前曾聲稱，所有南中國海的領土主權都歸其所有，並不斷在當地建立軍事化設施、將島嶼變成軍事基地與機場，還在南海建立了一支擁有數百艘船隻的海上民兵。與此同時，中國還在東海宣稱擁有釣魚島主權。

四方安全對話峰會除了聚焦印太地區議題外，也觸及了烏俄戰爭、北韓及經濟合作等議題。聲明指出，俄羅斯出兵烏克蘭是對《聯合國憲章》原則的正面挑戰，強調各國應尊重所有國家的主權與領土完整，不應容許類似的事件在印太地區發生。聲明同時還譴責了北韓最近多次進行飛彈試驗、呼籲結束緬甸暴力，並承諾將持續在新冠應對、基礎設施建設，以及其後行動等方面展開合作。