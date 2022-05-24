他帶小三看球賽上電視！「外遇實況」全國看光　網肉搜罵爆

▲ 越南一名男子帶小三去看球賽被攝影機拍到。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南男足22日在第31屆東南亞運動會上摘金，頓時舉國歡騰，觀眾席上一對男女卻意外在網路上爆紅。原來這名男子當天帶著小三去看球賽，甜蜜模樣透過轉播畫面播出，全國上下都目睹他的外遇實況，在家看球的家人和鄰居更是傻眼，這對男女的身分也全被網友肉搜。

綜合當地Tinmoi等媒體報導，東運會男足冠軍賽22日晚間在越南河內的美亭國家運動場登場，由越南與泰國隊一較高下，電視轉播的攝影機不時轉向觀眾席上熱情為選手加油的民眾，過程中捕捉到一對穿著黑色情侶裝的男女，看起來十分親密，事後網路上卻出現指控這名女子是小三的貼文，引起網友關注。

二人甜蜜的模樣透過轉播畫面播出後，當地社群網站上有人發文指出，這名男子是有婦之夫，但當時和他一起看球賽的女子卻不是正宮，而是小三。不久後男子的妻子便親自發文回應，「畫面中的男子確實是我老公，我看電視看到時也嚇了一跳」，證明男子真的外遇。

正宮發文後，網友很快就肉搜出男子和小三的臉書帳號，而這名女子後來發文宣稱，她並不知道男友有家庭，並公開與友人的聊天紀錄，證明自己真的不知情。但正宮仍指控，對方根本早就知道她老公已婚，仍和他發展婚外情。而女子不堪網友惡意留言騷擾，目前已將所有社群帳號關閉。

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