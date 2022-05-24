200男女豪宅爽開性愛趴！　男「突然癱軟」離奇陳屍泳池

▲英國一名男子在參加性愛趴時與他人發生肢體衝突，事後被發現神秘溺斃在豪宅泳池中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國赫特福德郡（Hertfordshire）一名20多歲男子22日參加了性愛趴後，被發現「神秘溺斃」在一座名為Kinky Towers的豪宅裡，而警方在展開初步調查後，已將一名嫌犯帶返警局審問。

綜合英媒報導，死者在22日來到74歲退休顧問斯坦利（Richard Stanley）的家中，出席一場有200多人共同參與的性愛趴，不料卻在事後被人發現陳屍於豪宅的泳池中。有消息人士指出，死者在清晨4點30分與一名男子發生肢體衝突後，便突然身體癱軟地跌入了水中，而屋主斯坦利也證實，有目擊者聲稱死者曾與人在泳池區域發生扭打。

警方在接獲投報後立刻趕至現場進行調查、驗屍和毒理學測試，試圖確定死者的死因。據附近鄰居的管家所述，當晚曾有一名穿著帽T的男子向她詢問如何前往性愛趴。警方隨後將一名年紀大約在35歲左右的男子帶返警局審問。

報導稱，這場性愛趴的門票售價介於500至1000英鎊（約新台幣1.8萬至3.7萬元）之間，不過活動策劃公司Y Events以調查正在進行為由，拒絕對此案置評。