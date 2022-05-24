兒童BNT疫苗開打倒數！陳時中掛保證：量一定夠

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

兒童BNT輝瑞疫苗明天起陸續開打，首波配送40.3萬劑今天送到各縣市，然而卻傳出預約就有搶打情況，指揮中心指揮官陳時中強調，疫苗數量足夠，請大家放心。有部分學校接種時間落在6月中下旬，指揮中心發言人莊人祥說明，除了學校安排，另外一個方式到合約醫療院所，家長可自行選擇看要哪一種模式進行。

中央流行疫情指揮中心今(24)日說明，有關滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於今(2022)年5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，自5月25日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。

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▲各縣市輝瑞BNT疫苗兒童劑型配送量。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

陳時中說明，兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數之7成，扣除原Moderna意願調查人數8成(預估接種)及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市，首批預估配送約40.3萬劑，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。

指揮中心指出，目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打，亦安排/指定合約醫療院所提供接種服務，未於校園接種或滿5歲未入學兒童可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種。

陳時中強調，各位家長不用擔心，這個輝瑞兒童疫苗數量充足，請大家放心，根據安排根據學校安排或自己選擇到合約院所去打，不用急。

至於部分學校6月中下旬才施打疫苗，讓家長憂心時程太晚，莊人祥解釋，因為有部分縣市正在停課，加上月初端午連假，進一步影響到相關排程，不過也希望縣市衛生局盡量把國小校園接種安排快一點，另外一個方式就是自行到合約醫療院所接種，家長可以自行選擇。

▲各縣市輝瑞BNT疫苗兒童劑型預估開打日期。（圖／指揮中心提供）※點圖放大