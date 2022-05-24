伊朗10層建築坍塌至少10死　還有80人遭活埋生死未卜

▲伊朗南部城市阿巴丹（Abadan）一棟10層樓高的建築在23日發生部分坍塌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗一棟10層高樓23日突然倒塌，目前已有30人被救出，其中10人死亡，但推估至少還有80人被埋在瓦礫堆下，生死未卜。

綜合外媒報導，伊朗南部城市阿巴丹（Abadan）一棟10層樓高的建築在23日突然發生部分坍塌，半官方的邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）指出，這棟建築是一棟還在施工中的住商兩用大樓，位置靠近伊拉克邊境。

May 23 - #Abadan, southwest #Iran

More aerial footage of the 10-story Metropol building in the downtown area that collapsed today and left at least six dead and 29 injured. Numbers prone to rise.pic.twitter.com/ZPiCG4qtYM — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) May 23, 2022

人道主義組織「伊朗紅新月會」（Iranian Red Crescent）表示，目前已經救出30人，其中10人確認死亡，但至少還有80多人被困在瓦礫堆下，具體位置不明，目前已派出搜救犬、直升機和12支救援隊協助搜索。

▲大樓附近的建築結構也不太穩固，隨時都會有倒塌風險。（圖／路透）



阿巴丹特別檢察官指出，這棟大樓附近的建築結構也不太穩固，隨時都會有倒塌風險，現在大樓的所有者和承包商都已經被逮捕，正在調查坍塌原因。