伊朗10層建築坍塌至少10死　還有80人遭活埋生死未卜

▲伊朗南部城市阿巴丹(Abadan)一棟10層樓高的建築在23日發生部分坍塌。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

伊朗一棟10層高樓23日突然倒塌,目前已有30人被救出,其中10人死亡,但推估至少還有80人被埋在瓦礫堆下,生死未卜。

綜合外媒報導,伊朗南部城市阿巴丹(Abadan)一棟10層樓高的建築在23日突然發生部分坍塌,半官方的邁赫爾通訊社(Mehr News Agency)指出,這棟建築是一棟還在施工中的住商兩用大樓,位置靠近伊拉克邊境。

May 23 - #Abadan, southwest #Iran

More aerial footage of the 10-story Metropol building in the downtown area that collapsed today and left at least six dead and 29 injured. Numbers prone to rise.pic.twitter.com/ZPiCG4qtYM