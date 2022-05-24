「快篩陽=確診」週四上路！　大型採檢站將轉型為「三合一站」

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心指揮官今（24）日透露全民「快篩陽性等於確診」有望週四上路，新設立的9處大型篩檢站也將轉型。陳時中說明需要等到週四實施原因，就是為了要把以前的採檢站轉為「三合一站」，屆時民眾持快篩陽證明就可先診斷、確診並領藥。

快篩陽性等於確診上路後，快篩陽性者，可至篩檢站經醫師診斷確診，再執行領藥及通報等動作。陳時中昨再次強調，有些民眾誤會篩檢站相當於快篩陽性自行領藥之處，但並非如此，而是快篩陽性者到篩檢站，經由醫師診斷後確診，進行相關通報，再依據每人情況給予適當藥物，若輕症、無症狀者也可能不需領藥，強調「篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方」。

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陳時中今表示，這兩天指揮中心都不斷與醫院溝通，確認採檢站轉型後的動線規劃，由於PCR所需時間比診斷、開藥來得短，現在目標為快篩陽性到了以前的採檢站，就可經診斷後領藥，口服抗病毒藥物也會在醫師評估需求後發放。此外，PCR站點也將保留，作為有症狀但快篩陰性者確認使用。

而在快篩陽性等同確診上路前，篩檢站已具開藥功能。台北榮總負責的中正紀念堂篩檢站，是目前採檢量最大的站點，截至22日已幫超過1萬人採檢，且有8成採檢民眾都有在看診時領取症狀緩解藥物。