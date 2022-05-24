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拜登「願軍事介入護台」言論遭白宮收回　專家：背後有大計劃

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登23日的「出兵護台」言論讓分析人士懷疑，這是白宮刻意計劃的一部分。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登23日在美日峰會後，一改美國數十年來採取的戰略模糊政策，直言若中國武力犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣，引發各界關注。儘管白宮隨後迅速收回了相關言論，澄清對台政策未改變，但分析人士懷疑，這些混亂的訊息是否為白宮刻意計劃的一部分，目的是為了向美國盟友表示支持，但同時又能避免越過中國紅線。

據CNN報導，日本神奈川大學助理教授華萊士（Corey Wallace）指出，拜登近幾個月已3次明言，美國將保護台灣免受中國攻擊，「雖然白宮官員隨後都會收回相關言論，但這種情況一直不斷重複幾次後，你就會懷疑這是不是美國的計劃，拜登似乎想透過這種方式，向不同的受眾傳達不一樣的訊息」。

華萊士與其他分析人士一樣認為，將台灣類比於烏克蘭問題是對中國的一種挑釁，因為美國看待烏克蘭的方式與對待台灣的態度大不相同，「美國並不承認台灣作為主權國家的地位，認為台灣的地位問題未定」。報導稱，美國長期以來採取的「戰略模糊」政策，旨在避免激怒中國或觸碰中國紅線，不過這似乎也在向其亞洲盟友表示支持。

在23日的記者會上，有記者好奇華府是否會在中國對台發動軍事行動時出兵護台，而拜登當時直言，「這是我們做出的承諾」。華萊士表示，「拜登可能會將其言論詮釋稱，侵台將造成像烏克蘭一樣擾亂安全環境的狀況，不過這似乎破壞了美國的戰略模糊政策。」

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